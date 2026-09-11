В Киеве в результате российских обстрелов повреждены склады дистрибьютора систем безопасности Ajax

Вечером 10 сентября в результате попадания вражеского беспилотника в Оболонском районе Киева вспыхнули склады компании Secur — дистрибьютора украинской технологической компании Ajax и ведущих мировых брендов в сфере систем безопасности, энергосбережения и умного дома.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Secur.

Персонал избежал травм благодаря соблюдению правил безопасности и пребыванию в укрытии во время воздушной тревоги.

"Самое главное — все сотрудники в безопасности. Часть товарного запаса повреждена, возможны временные задержки с отдельными заказами", — отметили в компании.

Несмотря на повреждение части складских помещений Secur продолжает деятельность и не предусматривает дефицита систем безопасности на украинском рынке. В компании заявили, что потребности партнеров и покупателей будут закрываться в полном объеме.

Команда Secur уже приступила к реализации антикризисного плана и готовит детальные разъяснения для клиентов относительно дальнейшего графика обслуживания.

"Лучшая помощь и поддержка для Secur сейчас – это ваши заказы, доверие и продолжение совместной работы", - заявили в компании.

О Secur

Компания Secur работает на украинском рынке систем безопасности с 2008 года. Поставляет и устанавливает системы видеонаблюдения и другие решения безопасности, а также занимается их интеграцией на предприятиях и других объектах.

Secur также продает оборудование для систем безопасности, в том числе камеры видеонаблюдения, и работает с решениями для энергосбережения и "умного дома".

По данным компании, портфель ее клиентов состоит как из отечественных, так и иностранных компаний и финучреждений, в частности "Укрзализныця", Cargill, Kuehne+Nagel, Mondelez, Nestle, Danone, TNT, DBSchenker, ProCreditBank, Porsche, CAT, MacPaw и другие.

Напомним, 11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.