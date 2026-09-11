Украина потеряла половину складов: совладелец сети рассказал о ситуации в ритейле и рисках дефицита

Заявления об уничтожении 90% складских помещений в Украине не соответствуют действительности и являются манипуляцией, направленной на создание паники. При нынешней интенсивности атак России могут потребоваться десятилетия, чтобы уничтожить логистическую инфраструктуру. Поэтому украинцам не стоит скупать товары впрок.

Как пишет Dilo, об этом заявил совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак.

Сколько складов уничтожено

Предприниматель напомнил, что недавно медиа подхватили информацию, что 90% складов в Украине уничтожены. Следом появились фотографии с пустыми полками в магазинах.

"Прямо "победа" России над украинским ритейлом. Считаю, что распространение такой дезинформации играет на руку только врагу. Мы же должны критически относиться к цифрам и фактам", - подчеркнул Шостак.

Он отметил, что сейчас уничтожить все склады невозможно. С начала войны в Украине уничтожено 2,1 млн. кв. м составов класса А и Б+. Из них 1,5 млн – в Киевской области. Причем 900 тысяч кв. м уничтожено с начала 2026 года. К началу войны количество украинских составов оценивалось где-то на уровне 4,2 млн кв. м класса А и Б. Также с начала войны введено в эксплуатацию еще 800 тыс. кв. м.

Итого в Украине было 5 млн кв.м складских площадей. Уничтожено 2,1 млн. кв.м. А осталось около 2,9 млн кв.м. То есть практически 50% высших классов. Шостак считает, что если учесть складские помещения крупных предприятий по всей стране, это прибавит еще десятки миллионов квадратных метров разных классов. Он подчеркнул, что при такой интенсивности России понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов при условии, что они вообще не будут восстанавливаться в Украине.

"Поэтому распространение подобных новостей считаю подрывом репутации украинской логистики и способом манипулятивных действий создать панику внутри страны", - констатировал Шостак.

Ситуация в ритейле

Шостак признал, что атаки на магазины и склады наносят ритейлу значительный ущерб.

"Горько признавать, но то, что происходит сейчас, - настоящая трагедия. И если кто-то хочет поддержать любимую сеть - приходите. Делайте покупки. Это лучшая поддержка в сложившейся реальности", - отметил совладелец сетей EVA и Varus.

В то же время, он призвал не скупать панически товар, ведь дефицита в Украине не будет. По его оценке нужный товар всегда можно будет найти если не в этом, то в другом магазине. В случае повреждения или уничтожения торгового объекта сетям требуется максимум две недели для восстановления цепей поставки и открытия новой точки.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :