Скупают ящиками: спрос на крупы в Украине вырос в 2,2 раза, а на консервы — в 1,7 раза

За последний месяц украинцы вдвое увеличили заказ в интернете на продукты длительного хранения, и существенно увеличили расходы на них. Средний чек в этих категориях вырос до 35%.

Как сообщает Dilo.ua, об этом свидетельствуют данные маркетплейса Prom.ua.

Больше всего вырос спрос на крупы — более чем в 2,2 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек также изменился и сейчас составляет 529 грн, что на 35% больше, чем в прошлом. Среди популярных товаров – овсяная и гречневая крупа, а также пшеничная крупа и рис.

Существенно прибавили в популярности и консервы. Количество заказов возросло в 1,7 раза. Средний чек в этой категории вырос почти на треть и составил 870 грн. Среди фаворитов покупателей оказались тунец, томатная паста, несколько в томатном соусе, мясо тушеное и готовые мясные продукты.

Кроме того, украинцы активно закупают муку — количество заказов выросло почти в полтора раза. В среднем на одну такую покупку тратят 574 грн, а в корзины чаще всего добавляют традиционную пшеничную муку высшего и первого сорта.

Спрос на растительное масло увеличился на 41% год к году, однако средний чек не изменился и составляет 736 грн. Кроме подсолнечного масла, заказывают также рапсовое. Покупатели часто заказывают растительное масло не только в больших тарах, но и ящиками.

Наименьший рост показала категория сублиматов и пищи для быстрого приготовления. Они выросли на 27%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Средний чек сейчас равняется 704 грн. Среди популярных товаров вермишель быстрого приготовления.

Стоит ли делать запасы из-за ударов по слогам?

Рост онлайн-закупок происходит на фоне последних российских атак на продовольственную инфраструктуру. Из-за обстрелов РФ в Украине уже уничтоженооколо 90% складов для хранения продовольствия. В частности, за последние дни повреждения или разрушения получили склады и распределительные центры Roshen, "Авроры", "Форы", "Коло" и Varus.

Впрочем, в Министерстве аграрной политики и продовольствия успокаивают: угрозы голода или системного дефицита продовольствия нет. Украина имеет достаточные запасы продовольствия для обеспечения внутреннего рынка, а овощи борщового набора выращены в достаточном количестве.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, ритейл и производители уже перестраивают логистику — переходят на прямые поставки от производителя в магазины или используют более мелкие рассредоточенные склады. Поэтому в магазинах временно может быть меньший ассортимент отдельных товаров, но это не означает их отсутствия.

Перестройка логистики и децентрализация складов потребуют дополнительных транспортных расходов, однако, по оценкам Минагрополитики, это приведет лишь к незначительному росту цен на продукты — максимум до 2,5%.

Чиновник подчеркнул, что делать запасы базовых продуктов питания больше чем на месяц пока нет нужды — недельного или месячного резерва вполне достаточно.