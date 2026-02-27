В Украине может возникнуть дефицит гречки из-за наихудшего урожая за последние 25 лет: прилавки завалит крупа из России

В Украине может возникнуть дефицит гречки из-за одного из самых худших урожаев за последние 25 лет. Из-за нехватки продукции цены могут вырасти, а сама крупа — исчезать с полок. Основным внешним поставщиком остается Россия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в комментарии УНИАН.

"В этом году дефицит гречки. Спрос в Украине не увеличивается, но урожай меньше. Худший урожай был в 2019 году. Прошлогодний - близкий к нему по объемам. Они где-то почти одинаковые. Поэтому это самый плохой показатель за последние 25 лет, если не брать 2019 год", - констатирует Громовой.

По его словам, единственная страна в мире, которая может закрыть дефицит крупы в Украине – Россия, поэтому российскую гречку могут продавать в отечественных магазинах под видом казахской.

Как российская гречка может попасть в Украину

Эксперт отметил, что Россия, Китай, Украина – это три страны, которые занимались экспортом. Остальные страны – все были импортерами. Теперь экспортер в мире остался единственным – Россия.

"У Украины практически нет собственных мощностей для экспорта. В Китае импорт превышает экспорт. Фактически купить гречку нам нигде. Та же китайская гречка по качеству другая. Наши потребители не будут ее есть – она горчит", – уточнил глава профильной ассоциации.

Он подчеркнул, что напрямую во время полномасштабной войны гречка из России попасть в Украину не может, но есть обходные пути.

"Используя договор о свободной торговле Украины с Казахстаном, под видом казахской гречки оттуда будет заезжать российская. Казахстан граничит с Алтайским краем, который выращивает 50% российской гречки. В предыдущие годы здесь на границе со стороны Казахстана построено четыре новых завода. Россияне завозят туда крупу", - перерабатывают.

Он добавил, что ранее Россия фактически контролировала украинский гречишный рынок с 2016 по 2022 год. Поставки российско-казахской гречки могут удержать цены на крупу в Украине от сильного подорожания, прогнозирует эксперт.

"Дальше я не вижу особо сильного роста. Цена, конечно, немного подрастет, и стабилизируется на определенных позициях экономической выгоды импортеров и способности наших потребителей покупать гречку по 80, 90 или по 60 гривен", – отмечает Громовой.

Он констатирует, что в целом ситуация в отрасли остается тяжелой из-за нехватки финансов, поэтому новый урожай этого года также может быть недостаточным.

"Если бы правительство немного заложило денег для поддержки гречкосеев – ситуация не была бы такой катастрофической, как сейчас. А так будут снова ценовые качели", – резюмирует эксперт.

Что будет с ценами

Заметим, как заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский урожай гречки в Украине в 2025 году на 15% ниже, чем годом ранее, что не является проблемой для внутреннего рынка, однако приведет к росту цен из-за ажиотажного спроса, спровоцированного СМИ.

Он напомнил, что ажиотажный спрос на гречку, рожь и другие продукты возникает стабильно раз в три-четыре года.

"Какая-то газета или телеграмм-канал на этой неделе начали кричать, что гречка дорожает. Люди послушали, побежали в супермаркет. Смотрят: гречка продается 25 грн/кг, а завтра будет по 30 грн/кг. Скупили всю. Составы перерабатывающих заводов опустели. А ритейлеры начинают спрашивать власть." 40 грн/кг и не отпускают товар. Делают они так, потому что потребитель раскупил всю продукцию по 25 грн/кг", - пояснил эксперт.

Напомним, цены на гречку в последние годы значительно колебались. Если в 2022 году она стоила 23 805 грн. за тонну, то в 2023 году цена упала до 10 000 грн. за тонну, что привело к убыткам для производителей.

Заметим, что в сезоне-2025 украинские аграрии сократили производственные площади под гречкой до 69,1 тыс. га против 90,3 тыс. га годом ранее.