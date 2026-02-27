В Україні може виникнути дефіцит гречки через найгірший врожай за останні 25 років: прилавки завалить крупа з Росії

В Україні може виникнути дефіцит гречки через один із найгірших врожаїв за останні 25 років. Через нестачу продукції ціни можуть зрости, а сама крупа — зникати з полиць. Основним зовнішнім постачальником залишається Росія.

Як пише Delo.ua, про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий в коментарі УНІАН.

"В цьому році дефіцит гречки. Попит в Україні не більшає, але врожай менший. Найгірший врожай був у 2019 році. Минулорічний – близький до нього за обсягами. Вони десь майже однакові. Тож це найгірший показник за останні 25 років, якщо не брати 2019 рік", – констатує Громовий.

За його словами, єдина країна в світі, яка може закрити дефіцит крупи в Україні, – Росія, тому російську гречку можуть продавати в вітчизняних магазинах під виглядом казахської.

Як російська гречка може потрапити в Україну

Експерт зауважив, що Росія, Китай, Україна – це три країни, які займалися експортом. Решта країн – всі були імпортерами. Тепер експортер в світі залишився єдиний – Росія.

"В України практично немає власних потужностей для експорту. В Китаї імпорт перевищує експорт. Фактично купити гречку нам ніде. Та ж китайська гречка по якості інша. Наші споживачі не будуть її їсти – вона гірчить", – уточнив голова профільної асоціації.

Він підкреслив що напряму під час повномасштабної війни гречка з Росії потрапити до України не може, але є обхідні шляхи.

"Використовуючи договір про вільну торгівлю України з Казахстаном, під виглядом казахської гречки звідти буде заїжджати російська. Казахстан межує з Алтайським краєм, який вирощує 50% російської гречки. В попередні роки тут на кордоні з боку Казахстану побудовано чотири нових заводи. Росіяни завозять туди крупу, переробляють – і вона стає казахською", – пояснює Громовий.

Він додав, що раніше Росія фактично контролювала український гречаний ринок з 2016 по 2022 рік. Поставки російсько-казахської гречки зможуть утримати ціни на крупу в Україні від сильного здорожчання, прогнозує експерт.

"Далі я не бачу особливо сильного зростання. Ціна, звичайно, трохи підросте, і стабілізується на певних позиціях економічного зиску імпортерів і спроможності наших споживачів купувати гречку по 80, 90 чи по 60 гривень", – зазначає Громовий.

Він констатує, що загалом ситуація в галузі залишається важкою через брак фінансів, тому новий цьогорічний врожай також може бути недостатнім.

"Якби уряд трошки заклав грошей для підтримки гречкосіїв – ситуація не була б такою катастрофічною, як зараз. А так будуть знову цінові гойдалки", – резюмує експерт.

Що буде з цінами

Зауважимо, як заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський врожай гречки в Україні в 2025 році на 15% нижчий, ніж роком раніше, що не є проблемою для внутрішнього ринку, проте призведе до росту цін через ажіотажний попит, спровокований ЗМІ.

Він нагадав, що ажіотажний попит на гречку, жито й інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.

"Якась газета чи телеграм-канал цього тижня почали кричати, що гречка дорожає. Люди послухали, побігли в супермаркет. Дивляться: гречка продається 25 грн/кг, а завтра буде по 30 грн/кг. Скупили всю. Склади переробних заводів спорожніли. Ритейлери починають запитувати владу "де гречка". А вона у фермерів, які чекають росту цін до 40 грн/кг і не відпускають товар. Роблять вони так тому, що споживач розкупив усю продукцію по 25 грн/кг", - пояснив експерт.

Нагадаємо, ціни на гречку в останні роки значно коливалися. Якщо у 2022 році вона коштувала 23 805 грн за тонну, то у 2023 році ціна впала до 10 000 грн за тонну, що призвело до збитків для виробників.

Зауважимо, у сезоні-2025 українські аграрії скоротили виробничі площі під гречкою до 69,1 тис. га проти 90,3 тис. га роком раніше.