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В Украине может возникнуть дефицит сухого молока: почему переработчики поднимают цены

молоко
Цены на сухое молоко в Украине растут / Depositphotos

В Украине стремительно дорожает сухое молоко, его цена почти побила исторический рекорд. Из-за высоких мировых ценников заводам стало гораздо выгоднее продавать товар за границу, чем оставлять на внутреннем рынке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Инфагро".

Динамика цен и ситуация на внутреннем рынке

Мировое подорожание сухого обезжиренного молока сразу отразилось на украинском рынке. В отдельных странах украинскую продукцию уже предлагают по ценам, существенно превышающим летние показатели.

В результате дешевые предложения внутри страны практически исчезли, а качественный продукт продолжает активно дорожать.

Параллельно растут цены и на сухое цельное молоко. Потенциальная экспортная стоимость украинского товара уже значительно выше июльского уровня, однако существенного скачка физических объемов экспорта может не произойти из-за высокого спроса на внутреннем рынке.

Сокращение производства и осенний прогноз

На фоне ценового ралли объем производства сухого обезжиренного молока начал падать. После высоких летних показателей выпуск в августе сократился, поскольку у предприятий меньше избыточного сырья для сушки.

Осенью тенденция падения производства сухого обезжиренного молока усилится из-за сезонного уменьшения сдачи молока и переориентации завода на выпуск другой молочной продукции.

Производители сухого цельного молока в конце лета несколько нарастили объемы, но осенью также ожидается повторный спад выпуска.

Из-за ограниченного предложения и высокого спроса производители продолжают повышать розничные и оптовые прайсы, поэтому осенью сухое молоко в Украине будет дорожать и дальше.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении. Однако осенью ситуация может измениться.

Автор:
Татьяна Бессараб

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