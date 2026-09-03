В Україні може виникнути дефіцит сухого молока: чому переробники піднімають ціни

В Україні стрімко дорожчає сухе молоко, а його ціна майже побила історичний рекорд. Через високі світові цінники заводам стало значно вигідніше продавати товар за кордон, ніж залишати на внутрішньому ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інфагро".

Динаміка цін та ситуація на внутрішньому ринку

Світове подорожчання сухого знежиреного молока одразу позначилося на українському ринку. В окремих країнах українську продукцію вже пропонують за цінами, що суттєво перевищують літні показники.

У результаті дешеві пропозиції всередині країни практично зникли, а якісний продукт продовжує активно дорожчати.

Паралельно зростають ціни й на сухе незбиране молоко. Потенційна експортна вартість українського товару вже значно вища за липневий рівень, проте суттєвого стрибка фізичних обсягів експорту може не відбутися через високий попит на внутрішньому ринку.

Скорочення виробництва та осінній прогноз

На тлі цінового ралі обсяги виробництва сухого знежиреного молока почали падати. Після високих літніх показників випуск у серпні скоротився, оскільки підприємства мають менше надлишкової сировини для сушіння.

Восени тенденція падіння виробництва СЗМ посилиться через сезонне зменшення здачі молока та переорієнтацію заводу на випуск іншої молочної продукції.

Виробники сухого незбираного молока наприкінці літа дещо наростили обсяги, але восени також очікується повторний спад випуску.

Через обмежену пропозицію та високий попит виробники продовжують підвищувати роздрібні та оптові прайси, тому восени сухе молоко в Україні дорожчатиме й надалі.

Нагадаємо, через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі. Однак восени ситуація може змінитися.