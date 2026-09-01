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Молочні продукти в Україні можуть значно подорожчати: причини та прогноз на осінь

молочна продукція
Молочні продукти дорожчають / Depositphotos

Перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво, переробку та логістику створюють передумови для підвищення цін на молочну продукцію. Очікується, що молочні продукти можуть подорожчати на 20–25%. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Які ціни були наприкінці серпня

Середня ціна пастеризованого молока до 2,6% у плівці становила 50,55 грн/кг, у пластиковій пляшці — 68,44 грн/кг. Кефір 2,5% коштував 59,44 грн/кг у плівці та 80,53 грн/кг у пляшці.

Середня ціна сметани 15% становила 195,32 грн/кг у стаканах і 156,23 грн/кг у плівці. Питний йогурт коштував 130,75 грн/кг, ложковий — 178,65 грн/кг.

Кисломолочний сир 9% — 292,17 грн/кг; вершкове масло українського виробництва — 591,45 грн/кг; сир "Український" — 618,76 грн/кг; "Голландський" — 626,08 грн/кг; "Маасдам" українського виробництва — 747,57 грн/кг; "Гауда" — 615 грн/кг; моцарела — 571,11 грн/кг.

Порівняно з минулим роком частина продукції вже подорожчала: молоко в плівці — на 11,2%, питний йогурт — на 14%, ложковий йогурт — на 13%, "Гауда" — на 9%.

Фото 2 — Молочні продукти в Україні можуть значно подорожчати: причини та прогноз на осінь
Динаміка цін на молочні продукти

Причини та прогноз на осінь

Як зазначають аналітики ринку, попит на молочну продукцію в Україні залишається слабким через низьку купівельну спроможність населення, виїзд споживачів за кордон та ускладнену доставку товарів від заводів до магазинів. 

Перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво, переробку та логістику створюють передумови для підвищення цін на молочну продукцію.

"Молочні продукти можуть подорожчати на 20–25%, оскільки торговельні мережі будуть намагатися перекласти понесені збитки на плечі споживачів. На жаль подорожчання може вплинути на скорочення споживання молочних продуктів українськими споживачами", — зазначили в АВМ.

Зокрема зниження цін на вершкове масло на початку осені очікувати не варто, оскільки дешевих пропозицій на ринку стає менше, а нижня межа цінового діапазону фактично стабілізувалася. Крім того, європейські ціни на масло зростають через скорочення виробництва молока-сировини в Європі.

Нагадаємо, через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі. Однак восени ситуація може змінитися.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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