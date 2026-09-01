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Ексміністр оборони Федоров запускає defense tech-компанію: головним інвестором стане CEO Palantir

Михайло Федоров
Ексміністр оборони Федоров запускає defense tech-компанію / Мінцифри

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про створення нової оборонної технологічної компанії. Першим і головним інвестором проєкту стане генеральний директор американської корпорації Palantir Алекс Карп.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Михайла Федорова.

Алекс Карп підтвердив свою підтримку проєкту 31 серпня 2026 року під час зустрічі з Михайлом Федоровим у вашингтонському офісі Palantir. Наразі суму інвестицій, технологічний фокус та детальні плани компанії не розголошують.

"Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу. Усі деталі — згодом", — наголосив Федоров.

Що відомо про компанію Palantir

Palantir Technologies — провідний американський розробник програмного забезпечення для аналізу великих масивів даних. Компанію заснували у 2003 році вихідці з PayPal на чолі з Пітером Тілем. Основними замовниками платформ Palantir є спецслужби, оборонні відомства, інвестиційні банки та гедж-фонди. У 2020 році компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу з оцінкою у $16 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федоров запропонував США обмін українських дронів на ракети до Patriot. Україна готова ділитися військовим досвідом і технологіями безпілотників задля отримання критично важливих ракет-перехоплювачів.

Автор:
Максим Кольц

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