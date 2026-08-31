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Українські дрони на ракети до Patriot: Федоров запропонував США обмін

Patriot
Україна може допомогти США розвивати дрони в обмін на ракети / Depositphotos

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров запропонував США допомогу у розвитку безпілотних технологій в обмін на ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Україна готова ділитися досвідом і технологіями, щоб отримати засоби для захисту від російських атак.

Як пише Delo.ua, про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Ракети для Patriot в обмін на дрони

Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США у створенні "армії безпілотників" в обмін на ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot, необхідні Україні для захисту від російських атак.

"Я готовий піти на цей обмін", - зазначив ексміністр оборони.

Федоров також працює над створенням інвестиційного фонду оборонних технологій. За його словами, він уже веде переговори з потенційними інвесторами, зацікавленими в українських розробках.

Фонд планують зробити ширшим за традиційний венчурний фонд: він зможе не лише вкладати кошти в українські стартапи, а й самостійно створювати технологічні компанії. Залучений західний капітал спрямовуватимуть на розробку технологій, важливих для оборони України.

Серед ключових напрямів Федоров назвав роботизацію поля бою, створення дешевих високошвидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними ударними безпілотниками, а також розробку недорогих ракет із використанням штучного інтелекту.

За словами Федорова, українські дрони-перехоплювачі вже пройшли випробування. За умови необхідної підтримки їх можна буде масштабувати та виробляти у великих кількостях.

Нагадаємо, Ілон Маск у розмові з Михайлом Федоровим заявив, що може дозволити Україні використовувати супутникові системи Starlink для ударів по території Росії, однак він очікує на політичне рішення президента США Дональда Трампа. 

Автор:
Ольга Опенько

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