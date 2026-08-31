Украинские дроны на ракеты Patriot: Федоров предложил США обмен

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров предложил США помощь в развитии беспилотных технологий в обмен на ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Украина готова делиться опытом и технологиями, чтобы получить средства защиты от российских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил в интервью Financial Times.

Ракеты для Patriot в обмен на дроны.

Михаил Федоров заявил о готовности помочь США в создании "армии беспилотников" в обмен на ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, необходимые Украине для защиты от российских атак.

"Я готов пойти на этот обмен", – отметил эксминистр обороны.

Федоров также трудится над созданием инвестиционного фонда оборонных технологий. По его словам, он уже ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в украинских разработках.

Фонд планируют сделать шире традиционного венчурного фонда: он сможет не только вкладывать средства в украинские стартапы, но и самостоятельно создавать технологические компании. Привлеченный западный капитал будет направлен на разработку технологий, важных для обороны Украины.

Среди ключевых направлений Федоров назвал роботизацию поля боя, создание дешевых высокоскоростных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными ударными беспилотниками, а также разработку недорогих ракет с использованием искусственного интеллекта.

По словам Федорова, украинские перехватчики уже прошли испытания. При условии необходимой поддержки их можно будет масштабировать и производить в больших количествах.

Напомним, Илон Маск в разговоре с Михаилом Федоровым заявил, что может позволить Украине использовать спутниковые системы Starlink для ударов по территории России, однако он ожидает политического решения президента США Дональда Трампа.