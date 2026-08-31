Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по Росії: остаточне рішення за Трампом

Американський бізнесмен та власник SpaceX Ілон Маск у розмові з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим заявив, що може дозволити Україні використовувати супутникові системи Starlink для ударів по території Росії, однак він очікує на політичне рішення президента США Дональда Трампа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників газети, Ілон Маск дав Михайлу Федорову зрозуміти, що готовий погодитися на використання терміналів Starlink українськими дронами за межами України. Водночас він заявив, що це питання є політичним.

Так, бізнесмен заявив, що зможе надати доступ до Starlink для атак по Росії виключно тоді, коли рішення ухвалять у Білому домі. Михайло Федоров цю розмову не прокоментував.

Федоров наголосив, що посилення Україною ударів по території Росії є найреальнішим шляхом до того, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна припинити війну, але для цього потрібні додаткові інвестиції в озброєння, яке використовується для таких ударів.

Наразі ні Федоров, який перебуває з візитом у США, ані представники компанії SpaceX не стали коментувати цю інформацію.

За допомогою оснащених супутниковим інтернетом дронів Україна отримала б можливість більш прицільно бити по військових об'єктах Росії та знизити кількість ракетних обстрілів, які стали проблемою через нестачу перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Українські військові можуть використовувати Starlink на території України та її тимчасово окупованих територіях, проте не на території Росії.

Про те, що Україна хоче використати Starlink для ударів по російській території, раніше писало видання The Atlantic. Повідомлялося, що з цього питання до Маска звертався колишній український міністр оборони Михайло Федоров, котрий на початку року домовився з мільярдером про блокування Starlink для російської армії.

Водночас відомо, що Маск раніше відмовив Києву в розширенні використання Starlink для далекобійних ударів по Росії через побоювання ядерної ескалації.