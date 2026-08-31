Чергова "перемога" Трампа: світ масово ігнорує погрози США та продовжує торгувати з Іраном

Країни світу продовжують торгувати з Іраном попри погрози США запровадити нові жорсткі санкції. Спроба Вашингтона посилити економічний тиск наразі не дала очікуваного результату, зокрема через позицію Китаю та небажання інших країн відмовлятися від торговельних зв’язків з Іраном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що США анонсували масштабний економічний тиск на Тегеран, однак низка країн фактично проігнорувала попередження Вашингтона.

Зокрема, іранські банки в ОАЕ продовжують працювати, а авіасполучення між Іраном та Туреччиною, ОАЕ, Азербайджаном, Росією і Китаєм не зазнало змін.

Пакистан прямо заявив, що не зобов'язаний дотримуватися односторонніх обмежень США.

Головна проблема – Китай, який купує близько 90% іранської нафти та не збирається від неї відмовлятися. Удар по китайських банках при цьому загрожує заходами Пекіна у відповідь і серйозними наслідками для світової фінансової системи.

Пекін попередив Вашингтон про готовність застосувати заходи у відповідь, якщо китайські компанії потраплять під суттєве розширення нових вторинних санкцій адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану.

Вашингтон погрожує вторинними санкціями країнам та компаніям, які продовжують співпрацювати з Тегераном, однак їхнє застосування може ускладнити відносини США з ключовими торговельними партнерами, насамперед Китаєм.

Експерти Bloomberg вважають, що обіцяний Вашингтоном економічний "нокаут" Ірану поки що не відбувся.

Раніше Трамп пригрозив величезними фінансовими наслідками для банків, підприємств та урядів будь-яких країн, що надаватимуть допомогу Тегерану. Він пообіцяв "економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу".