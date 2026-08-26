Китай погрожує США заходами у відповідь у разі розширення санкцій через торгівлю з Іраном

Пекін попередив Вашингтон про готовність застосувати заходи у відповідь, якщо китайські компанії потраплять під суттєве розширення нових вторинних санкцій адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Нові обмеження, оголошені міністром фінансів США Скоттом Бессентом, торкнулися окремих юридичних осіб у Гонконгу та материковому Китаї, однак поки що не зачепили великих фінансових інституцій КНР.

На Китай наразі припадає близько 90% експорту іранської нафти, тому будь-яка масштабна ескалація санкційного тиску становить ризик загострення відносин між державами напередодні саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.

Позиція Пекіна та санкційні важелі

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що виступають категорично проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві або резолюціях Ради Безпеки ООН, і готові рішуче захищати свої права та інтереси.

Хоча державні нафтопереробні компанії Китаю здебільшого уникають порушення обмежень, Пекін дозволяє купувати іранську нафту приватним заводам. Раніше влада КНР прямо заборонила внутрішнім компаніям виконувати американські вимоги, спираючись на власне антисанкційне законодавство.

Експерти нагадують, що Китай володіє дієвими інструментами тиску у відповідь, зокрема контролем над ланцюгами постачання критично важливих мінералів для американської промисловості.

Ризики для Ормузької протоки та дипломатичні зусилля

Попри жорстку риторику, Пекін зацікавлений у деескалації конфлікту між США та Іраном, оскільки напруженість навколо стратегічної Ормузької протоки створює прямі ризики для світової економіки.

Для Китаю стабільність судноплавства в цьому регіоні є критичною, адже основні обсяги імпорту нафти надходять із Близького Сходу — переважно з Саудівської Аравії та Іраку. Дипломатичне керівництво КНР уже провело низку переговорів із лідерами Йорданії та Кувейту, просуваючи необхідність збереження мирного діалогу щодо ситуації в регіоні та в секторі Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують "найжорсткіші санкції" проти Ірану в історії. Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент оголосив про підготовку масштабних економічних обмежень проти Тегерана.

Також повідомлялося, що США готують нові мита проти Китаю перед самітом Трампа і Сі Цзіньпіна. Вашингтон має намір запровадити 7,5% тариф на китайські товари через занепокоєння щодо надлишку виробничих потужностей у КНР.