Китай угрожает США ответными мерами в случае расширения санкций из-за торговли с Ираном

Пекин предупредил Вашингтон о готовности принять ответные меры, если китайские компании попадут под существенное расширение новых вторичных санкций администрации Дональда Трампа в отношении Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Новые ограничения, объявленные министром финансов США Скоттом Бессентом, коснулись отдельных юридических лиц в Гонконге и материковом Китае, однако пока не коснулись крупных финансовых институтов КНР.

На Китай приходится около 90% экспорта иранской нефти, поэтому любая масштабная эскалация санкционного давления составляет риск обострения отношений между государствами накануне саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Позиция Пекина и санкционные рычаги

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что выступают категорически против односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве или резолюциях Совета Безопасности ООН, и готовы решительно защищать свои права и интересы.

Хотя государственные нефтеперерабатывающие компании Китая в большинстве своем избегают нарушения ограничений, Пекин позволяет покупать иранскую нефть частным заводам. Ранее власти КНР прямо запретили внутренним компаниям выполнять американские требования, опираясь на собственное антисанкционное законодательство.

Эксперты напоминают, что Китай обладает ответными действенными инструментами давления, в частности контролем над цепями поставки критически важных минералов для американской промышленности.

Риски для Ормузского пролива и дипломатические усилия

Несмотря на жесткую риторику, Пекин заинтересован в деэскалации конфликта между США и Ираном, поскольку напряженность вокруг стратегического Ормузского пролива создает прямые риски для мировой экономики.

Для Китая стабильность судоходства в этом регионе критическая, ведь основные объемы импорта нефти поступают с Ближнего Востока — преимущественно из Саудовской Аравии и Ирака. Дипломатическое руководство КНР уже провело ряд переговоров с лидерами Иордании и Кувейта, продвигая необходимость сохранения мирного диалога по ситуации в регионе и секторе Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят "самые жесткие санкции" против Ирана в истории. Глава Министерства финансов США Скотт Бессент объявил о подготовке масштабных экономических ограничений против Тегерана.

Также сообщалось, что США готовят новые пошлины против Китая перед саммитом Трампа и Си Цзиньпина. Вашингтон намерен ввести 7,5% тариф на китайские товары из-за обеспокоенности избытком производственных мощностей в КНР.