США готовят "самые жесткие санкции" против Ирана в истории: как реагирует рынок нефти

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент объявил о подготовке "жесточайших санкций в истории" против Ирана.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По мнению чиновника, применение максимальных экономических ограничений должно существенно снизить потребность в восстановлении масштабных военных операций в регионе.

Заявление министра прозвучало вслед за предупреждением президента Дональда Трампа о начале полномасштабной экономической войны и суровых последствий для любого государства, которое будет оказывать поддержку Тегерану.

На фоне этих анонсов мировые цены на нефть выросли до максимума более чем за три недели, ведь почти полугодовой конфликт уже привел к остановке добычи миллионов баррелей нефти на Ближнем Востоке.

Бессент подчеркнул, что США объединяют военно-морскую блокаду с жестким финансовым ограничением, назвав такую стратегию двойным ударом, призванным оказывать решающее влияние на иранский режим. Подробности нового санкционного пакета Финансовая служба США обещает раскрыть на специальной пресс-конференции.

Реакция международного сообщества

В ответ на заявления из Вашингтона Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило новые угрозы, назвав действия США экономическим терроризмом. Иранские дипломаты отметили, что подобные меры не поколеблют позицию страны по защите собственного суверенитета, а сам конфликт уже привел к значительным человеческим жертвам и серьезным сбоям в судоходстве через Ормузский пролив.

Отдельным вопросом остается позиция Китая, покупающего более восьмидесяти процентов иранского нефтяного экспорта.

В то время как Бессент напомнил, что Пекин получает значительную часть энергоресурсов из Персидского залива и заинтересован в стабилизации региона, посольство Китая в Вашингтоне призвало решение проблемы исключительно дипломатическими и политическими путями.

Позиция Трампа

Ранее Дональд Трамп пригрозил огромными финансовыми последствиями для банков, предприятий и правительств любых стран, оказывающих помощь Тегерану. Он пообещал "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба" .

Президент не уточнил, какие именно шаги предпримут США, и не назвал ни одной страны, хотя предупреждение похоже распространяется на союзников США, которые помогли выступить посредниками в мирных переговорах.

В то же время, аналитики отмечают, что американский президент находится под значительным давлением внутри страны, где высокие цены на топливо ухудшают его политические рейтинги накануне промежуточных выборов в Конгресс.

МИД Ирана со своей стороны назвал такие угрозы попыткой отвлечь внимание американской общественности от внутренних финансовых проблем США.

Напомним, в июле Трамп пригрозил расширить удары по Ирану, если Тегеран не вернется к переговорам, заявив, что главной целью США остается обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В то же время он отказался от идеи ввести сбор для судов, проходящих через пролив, заявив, что страны Ближнего Востока увеличат инвестиции и торговлю с США.