Конфликт США и Ирана может угрожать профициту на рынке нефти

Эскалация конфликта между США и Ираном может поставить под угрозу прогноз Международного энергетического агентства по переходу мирового рынка нефти к значительному профициту в 2027 году. Ключевым риском остается стабильность транзита через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным МЭА, в июне мировые поставки нефти выросли на 4,1 млн баррелей в сутки после возобновления транзита через Ормузский пролив. В то же время они все еще оставались на 9,4 млн баррелей в сутки ниже довоенного уровня.

В прошлом месяце нефтяные рынки получили определенное успокоение после мирной договоренности между США и Ираном, способствовавшей открытию пролива. До этого ее фактическое закрытие сокращало потоки сырой нефти на 14 млн баррелей в сутки во время пика кризиса снабжения.

МЭА прогнозирует, что в 2027 году предложение нефти может превысить спрос на 4,62 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в этом году агентство ожидает дефицит на уровне 860 тысяч баррелей в сутки.

В то же время, этот сценарий зависит от того, смогут ли производители возобновить работу месторождений, а нефтеперерабатывающие заводы — вернуться к обычным поставкам продукции. Агентство также ожидает, что поставка нефти в следующем году вырастет на 7,5 млн баррелей в сутки после сокращения на 3,7 млн баррелей в сутки этого года.

В МЭА предупредили, что эскалация боевых действий 7-8 июля ухудшает перспективы и может изменить прогноз, предусматривающий переход рынка к профициту в следующем году. Агентство отмечает, что для нормализации нефтяных рынков требуется долгосрочное мирное соглашение.

Спрос на нефть, по прогнозу МЭА, в этом году сократится на 1 млн баррелей в сутки, а в 2027 году вернется к росту на 2 млн баррелей в сутки.

В краткосрочной перспективе летний сезон повышенного потребления горючего может увеличить спрос примерно на 8 млн баррелей в сутки по сравнению с майским минимумом, зафиксированным на пике кризиса.

Напомним, украинские атаки могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.