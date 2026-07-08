Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Наличный курс:

USD

44,55

44,40

EUR

51,20

50,95

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США отозвали лицензию на торговлю иранской нефтью после атак на танкеры

танкер
США отзывают разрешение на сделки с иранской нефтью

Министерство финансов США отозвало генеральную лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью после серии новых атак со стороны Ирана на коммерческие танкеры в Ормузском проливе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о лицензии, которую США выдали 22 июня на 60 дней – до 21 августа. Она позволяла производство, доставку, продажу и импорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Разрешение также распространялось на связанные банковские, страховые и транспортные услуги.

Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта, подписанного в июне.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новую лицензию, предусматривающую, что ранее заключенные соглашения должны быть завершены до 17 июля. Заключение новых контрактов запрещено с 7 июля.

Решение приняли после атак на три танкера в районе Ормузского пролива. Среди поврежденных судов – катарский газовоз Al Rekayyat и саудовский нефтяной танкер. США обвинили Иран в ударах, однако Тегеран причастности не признавал.

После объявления об отзыве лицензии мировые цены на нефть выросли более чем на 5%,

Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами: через него ежедневно проходит около пятой части потребляемого мирового объема нефти, а также значительные объемы поставок сжиженного природного газа. Несмотря на эскалацию, американский чиновник сообщил Reuters, что переговорщики продолжают добросовестно работать над соглашением с Ираном, предусматривающим ограничение его ядерной программы и частичное снятие санкций.

Ранее сообщалось, что США предлагают Ирану доступ к замороженным активам в обмен на открытие Ормузского пролива .

Автор:
Светлана Манько
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
Ивент