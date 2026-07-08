США отозвали лицензию на торговлю иранской нефтью после атак на танкеры

Министерство финансов США отозвало генеральную лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью после серии новых атак со стороны Ирана на коммерческие танкеры в Ормузском проливе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о лицензии, которую США выдали 22 июня на 60 дней – до 21 августа. Она позволяла производство, доставку, продажу и импорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Разрешение также распространялось на связанные банковские, страховые и транспортные услуги.

Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта, подписанного в июне.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новую лицензию, предусматривающую, что ранее заключенные соглашения должны быть завершены до 17 июля. Заключение новых контрактов запрещено с 7 июля.

Решение приняли после атак на три танкера в районе Ормузского пролива. Среди поврежденных судов – катарский газовоз Al Rekayyat и саудовский нефтяной танкер. США обвинили Иран в ударах, однако Тегеран причастности не признавал.

После объявления об отзыве лицензии мировые цены на нефть выросли более чем на 5%,

Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами: через него ежедневно проходит около пятой части потребляемого мирового объема нефти, а также значительные объемы поставок сжиженного природного газа. Несмотря на эскалацию, американский чиновник сообщил Reuters, что переговорщики продолжают добросовестно работать над соглашением с Ираном, предусматривающим ограничение его ядерной программы и частичное снятие санкций.

Ранее сообщалось, что США предлагают Ирану доступ к замороженным активам в обмен на открытие Ормузского пролива .