Цена основного сорта российской нефти снизилась до уровней, наблюдавшихся до конфликта на Ближнем Востоке. Это увеличивает давление на государственный бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, нефть марки Urals в среднем стоила $41,66 за баррель в западных портах РФ в течение первых трех дней июля. Это более чем вдвое ниже уровня, зафиксированного на пике нефтяного кризиса в апреле. Конкретно эти характеристики Министерство денег России употребляет для расчета налоговых поступлений.

Эти данные указывают на усиление давления на российскую экономику, ранее получавшую сверхприбыли благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

Россия была среди главных бенефициаров, когда закрытие Ормузского пролива перекрыло поставки из Персидского залива, а исключения из санкций США повысили спрос на российскую нефть.

Начиная с марта, Urals в среднем стоила более $59 за баррель. В июне средняя цена на российскую нефть составила $60,92 за баррель.

Рост доходов позволил России, формирующей примерно пятую часть своего бюджета по продаже нефти и газа, снова начать пополнение резервного фонда впервые почти за год.

Теперь ситуация изменилась. Если цены будут оставаться ниже бюджетного порога в течение длительного времени, это еще больше усложнит способность Кремля сдерживать растущий дефицит бюджета.

За первые пять месяцев этого года бюджетный дефицит РФ вырос до 6 трлн рублей ($77 млрд) или 2,6% ВВП, превысив целевой показатель на весь 2026 год примерно на 60%.

Поскольку налоги на нефть в России рассчитываются с задержкой, падение цен на сырье в июле отразится на государственном бюджете уже в августе.

Заметим, что после разблокирования Ормузского пролива мировые цены на нефть упали — и это наносит бюджету России больше вреда, чем удары украинских дронов по НПЗ.

Хотя морской экспорт сырой нефти из России в июне 2026 года вырос до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину, из-за стремительного падения мировых цен доходы Москвы от продажи своего главного источника бюджетных поступлений упали до самого низкого уровня с марта этого года.