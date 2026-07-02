Единый нефтеперерабатывающий завод Грузии полностью отказывается от российской нефти.

Единый нефтеперерабатывающий завод в Грузии Kulevi Oil Refinery планирует к августу-сентябрю текущего года полностью прекратить переработку сырой нефти российского происхождения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании Black Sea Petroleum, управляющей предприятием.

В компании Black Sea Petroleum уверены, что такой шаг откроет для ее продукции выход на высокорентабельные мировые рынки.

По официальным данным производителя, в первом полугодии 2026 объем нефтепереработки на предприятии уже превысил 650 тысяч тонн.

Европейские ограничения

Ранее генеральный директор компании Давид Поцхверия отмечал, что российскую нефть планируют заместить сырьем из других регионов.

На первом этапе завод будет использовать нефть из Туркменистана, а затем перейдет на сырье из Казахстана и других государств.

Руководитель предприятия подчеркнул, что это решение напрямую связано с действующим в Европейском Союзе запретом на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Санкционные риски и обязательства Тбилиси

В феврале текущего года Европейский Союз серьезно рассматривал возможность введения санкций против нефтяного терминала в Пулеве из-за транзита и перевозки российской нефти.

Впоследствии Европейская комиссия официально сообщила, что власти Грузии взяли на себя четкие обязательства. Официальное Тбилиси пообещало не допускать в свои морские терминалы танкеры, связанные с Российской Федерацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия просила США продлить разрешение на импорт российской нефти из-за войны в Персидском заливе.