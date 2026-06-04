Экспорт российской нефти через "Дружбу" возобновился до нормального уровня, но Венгрия и Словакия покупают меньше

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию из-за трубопровода "Дружба" в мае возобновился до нормального уровня 165 тыс. баррелей в сутки после нескольких месяцев остановки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Словакия и Венгрия начали получать нефть через трубопровод 23 апреля после нескольких месяцев остановки.

По словам источников, в апреле Венгрия и Словакия получали всего 55 тыс. баррелей в сутки, поскольку маршрут работал всего одну неделю.

Май стал первым полным месяцем поставки нефти по этому маршруту после его восстановления.

Отмечается, что хотя прокачка по трубопроводу теперь не ограничена, майские поставки были ниже уровней 200-235 тыс. баррелей в сутки, которые фиксировали до остановки, поскольку страны приняли меры для диверсификации импорта.

Также Россия прекратила экспорт нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая. До этого поставки сырья происходили из-за ответвления нефтепровода, проходящего по территории Польши.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

В ответ Венгрия заблокировала ссуду размером 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, пока поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся. А Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока не заработает "Дружба".

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденный в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" и обеспечила техническую возможность его работы.