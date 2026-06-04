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Експорт російської нафти через "Дружбу" відновився до нормального рівня, але Угорщина та Словаччина купують менше

Дружба
Російська нафта пішла "Дружбою" до Угорщини та Словаччини на повну потужність / Вікіпедія

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Дружба" у травні відновився до нормального рівня 165 тис. барелів на добу після кількамісячної зупинки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

 Словаччина та Угорщина почали отримувати нафту через трубопровід 23 квітня після кількамісячної зупинки.

За словами джерел, у квітні Угорщина та Словаччина отримували лише 55 тис. барелів на добу, оскільки маршрут працював лише один тиждень.

Травень став першим повним місяцем постачання нафти цим маршрутом після його відновлення.

Зазначається, що хоча прокачування трубопроводом тепер не обмежене, травневі поставки були нижчими за рівні 200-235 тис. барелів на добу, які фіксували до зупинки, оскільки країни вжили заходів для диверсифікації імпорту. 

Також Росія припинила експорт нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба" з 1 травня. До цього постачання сировини відбувалося через відгалуження нафтопроводу, що проходить територією Польщі.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.  

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. 

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

У відповідь Угорщина заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться. А Словаччина оголосила, що не надаватиме Україні екстрених постачань електроенергії, доки не запрацює "Дружба". 

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу"Дружба" та забезпечила технічну можливість його роботи. 

Автор:
Світлана Манько