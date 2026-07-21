Фонд держмайна призначив дату приватизації Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України призначив на 19 жовтня 2026 року електронний аукціон з приватизації 99,5667% акцій АТ “Одеський припортовий завод”. Незабаром буде оприлюднено умови продажу та стартову ціну.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Коли проведуть аукціон

Аукціонна комісія визначила дату приватизації АТ "Одеський припортовий завод". Електронний аукціон з продажу державного пакета акцій підприємства, що становить 99,5667% статутного капіталу, відбудеться 19 жовтня 2026 року.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні аукціонної комісії під головуванням заступника голови Фонду державного майна України Віталія Коваленка.

Крім того, комісія схвалила проєкт інформаційного повідомлення про продаж державної частки АТ "Одеський припортовий завод" на електронному аукціоні. Найближчим часом його оприлюднять на офіційному сайті Фонду державного майна України та в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

У повідомленні буде зазначено повний перелік умов приватизації, стартову ціну об'єкта, дату проведення аукціону, вимоги до потенційних покупців, а також іншу інформацію, необхідну для участі в торгах.

Нагадаємо, 15 липня 2026 року уряд затвердив умови та стартову ціну продажу державного пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна становить понад 4,3 млрд грн.

Однією з ключових умов приватизації є зобов'язання майбутнього інвестора вкласти щонайменше 500 млн грн у модернізацію підприємства та підвищення його енергоефективності. Це сприятиме відновленню роботи одного з найбільших хімічних підприємств України, підвищенню його конкурентоспроможності та створенню передумов для сталого розвитку.

Продаж ОПЗ

Попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників.

Станом на час завершення прийому пропозицій жоден учасник не був зареєстрований на торги, які мали відбутися 25 листопада. Стартова ціна лота становила 4,448 млрд грн.

Також про свої наміри взяти участь у цих торгах повідомляв агрохолдинг Kernel. Крім того, про наміри купити ОПЗ заявляла компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив "Агро Газ Трейдінг".

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує повторно виставити на приватизацію Одеський припортовий завод до кінця 2026 року.