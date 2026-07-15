Одеський припортовий завод виставлять на аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн

Кабмін 15 липня затвердив умови приватизації державного пакету акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), а також правила продажу двох націоналізованих санкційних активів — ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду.

Державний пакет акцій ОПЗ виставлять на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн. Для покупця визначено фінансові зобов'язання: інвестувати щонайменше 500 млн грн у модернізацію та підвищення енергоефективності підприємства; зберегти основні види його діяльності.

Також уряд встановив початкову вартість для санкційних компаній:

стартова ціна ТОВ "Демурінський ГЗК" становить 1,82 млрд грн;

стартова ціна ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" дорівнює 415,5 млн грн.

Усі гроші, отримані від реалізації Демурінського ГЗК та підприємства "Мотордеталь-Конотоп", надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для відновлення зруйнованої інфраструктури. Торги по всіх трьох об'єктах відбудуться у системі "Prozorro.Продажі".

Продаж ОПЗ

Попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників.

Станом на час завершення прийому пропозицій жоден учасник не був зареєстрований на торги, які мали відбутися 25 листопада. Стартова ціна лота становила 4,448 млрд грн.

Також про свої наміри взяти участь у цих торгах повідомляв агрохолдинг Kernel. Крім того, про наміри купити ОПЗ заявляла компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив "Агро Газ Трейдінг".

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує повторно виставити на приватизацію Одеський припортовий завод до кінця 2026 року.