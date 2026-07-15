Одесский припортовый завод выставят на аукцион со стартовой ценой более 4,3 млрд грн

Кабмин 15 июля утвердил условия приватизации государственного пакета акций Одесского припортового завода (ОПЗ), а также правила продажи двух национализированных санкционных активов — ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания правительства.

Государственный пакет акций ОПЗ выставят на открытый электронный аукцион со стартовой ценой более 4,3 млрд. грн. Для покупателя определены финансовые обязательства: инвестировать не менее 500 млн грн в модернизацию и повышение энергоэффективности предприятия; сохранить главные виды его деятельности.

Также правительство установило первоначальную стоимость для санкционных компаний:

стартовая цена ООО "Демуринский ГОК" составляет 1,82 млрд грн;

стартовая цена ООО "Мотордеталь-Конотоп" равна 415,5 млн грн.

Все деньги, полученные от реализации Демуринского ГОКа и предприятия Мотордеталь-Конотоп, поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии для восстановления разрушенной инфраструктуры. Торги по всем трем объектам состоятся в системе "Prozorro.Продажи".

Продажа ОПЗ

Предварительный аукцион по продаже Одесского припортового завода, который был запланирован на 25 ноября 2025 года не состоялся из-за отсутствия участников.

По состоянию на время завершения приема предложений ни один участник не был зарегистрирован на торги, которые должны были состояться 25 ноября. Стартовая цена лота составила 4,448 млрд грн.

Также о своих намерениях принять участие в этих торгах сообщал агрохолдинг Kernel. Кроме того, о намерениях купить ОПЗ заявляла компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг".

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует повторно выставить на приватизацию Одесский припортовый завод до конца 2026 года.