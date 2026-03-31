В правительстве хотят снова выставить ОПЗ на продажу в 2026 и снизить стартовую цену, чтобы привлечь инвесторов

Кабинет Министров планирует повторно выставить на приватизацию Одесский припортовый завод до конца 2026 года. При этом в правительстве рассчитывают снизить стартовую цену на этот актив, чтобы привлечь желающих принять участие в конкурсе. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, сообщает Delo.ua.

"ОПЗ — это сложный актив: у компании есть задолженности, есть старый долг перед (владельцем Group DF Дмитрием) Фирташем. Так что очевидно, что нам нужно глобально переосмыслить, каким образом мы подходим к продаже этого объекта… Однако в любом случае мы планируем выставить этот объект на продажу в этом году и надеемся, что удастся".

По ее словам, неудачный аукцион по продаже ОПЗ 25 ноября 2025 года дал важный сигнал, что при имеющихся условиях и стартовой цене 4,49 млрд грн инвесторы не готовы заходить.

"Нам нужны изменения в законодательство, которые разблокируют снижение цены для объектов крупной приватизации при повторной продаже. И здесь я очень рассчитываю на поддержку со стороны народных депутатов", — отметила замминистра.

Она уточнила, что Минэкономики будет предлагать парламенту утвердить следующую последовательность продажи таких объектов: сначала – по балансовой стоимости или стоимости, установленной методом оценки; если объект не продается, то второй аукцион производится уже по заниженной стартовой цене, но идет на повышение цены; когда и вторая попытка неудачна, то третий аукцион идет уже на понижение цены.

"Это позволяет найти настоящую рыночную стоимость и реального инвестора. К сожалению, для крупной приватизации в начале полномасштабного вторжения внесли изменения и фактически остановили второй и третий этапы", – объяснила Марчак.

Аукцион по продаже ОПЗ не состоялся из-за отсутствия участников

Напомним, предыдущий аукцион по продаже Одесского припортового завода , который был запланирован на 25 ноября 2025 года не состоялся из-за отсутствия участников.

По состоянию на время завершения приема предложений ни один участник не был зарегистрирован на торги, которые должны были состояться 25 ноября. Стартовая цена лота составила 4,448 млрд. грн.

Ранее о своих намерениях поучаствовать в этих торгах сообщал агрохолдинг Kernel . Также о намерениях купить ОПЗ заявляла компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг".

На странице торгов в системе "Prozorro.Продажи" сообщили, что государство готовит повторный конкурс по приватизации предприятия. При этом сроки проведения нового конкурса не указываются. В то же время, в сообщении добавляется, что стартовая цена на следующих торгах может быть снижена.