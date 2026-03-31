В уряді хочуть знову виставити ОПЗ на продаж у 2026 та знизити стартову ціну, щоб привабити інвесторів

ОПЗ, Одеський припортовий завод
Попередній конкурс з продажу ОПЗ не відбувся через відсутність потенційних покупців / ОПЗ

Кабінет міністрів планує повторно виставити на приватизацію Одеський припортовий завод до кінця 2026 року. При цьому в уряді розраховують знизити стартову ціну на цей актив щоб залучити бажаючих взяти участь у конкурсі. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, повідомляє Delo.ua.

"ОПЗ — це складний актив: у компанії є заборгованості, є старий борг перед (власником Group DF Дмитром) Фірташем. Тож очевидно, що нам потрібно глобально переосмислити, яким чином ми підходимо до продажу цього об’єкту…Однак в будь-якому випадку ми плануємо виставити цей об’єкт на продаж цього року та сподіваємося, що вдасться знайти покупців", — сказала Марчак.

За її словами, невдалий аукціон з продажу ОПЗ 25 листопада 2025 дав важливий сигнал, що за наявних умов і стартової ціни 4,49 млрд грн інвестори не готові заходити.

"Нам потрібні зміни до законодавства, які розблокують зниження ціни для об’єктів великої приватизації під час повторного продажу. І тут я дуже розраховую на підтримку з боку народних депутатів", — зауважила заступниця міністра.

Вона уточнила, що Мінекономіки пропонуватиме парламенту затвердити таку послідовність продажу таких об’єктів: спочатку – за балансовою вартістю або вартістю, яка встановлена методом оцінки; якщо об’єкт не продається, то другий аукціон проводиться вже за заниженою стартовою ціною, але йде на підвищення ціни; коли й друга спроба невдала, то третій аукціон йде вже на пониження ціни.

"Це дозволяє знайти справжню ринкову вартість і реального інвестора. На жаль, для великої приватизації на початку повномасштабного вторгнення внесли зміни і фактично зупинили другий та третій етапи", – пояснила Марчак.

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся через відсутність учасників

Нагадаємо, попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників. 

Станом на час завершення прийому пропозицій жоден учасник не був зареєстрований на торги, які мали відбутися 25 листопада. Стартова ціна лота становила 4,448 млрд грн.

Раніше про свої наміри взяти участь у цих торгах повідомляв агрохолдинг Kernel. Також про наміри купити ОПЗ заявляла компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив "Агро Газ Трейдінг". 

На сторінці торгів у системі "Prozorro.Продажі" повідомили, що держава готує повторний конкурс з приватизації підприємства. При цьому термінів проведення нового конкурсу не зазначається. Водночас в повідомленні додається, що стартова ціна на наступних торгах може бути знижена.

Автор:
Степан Крьока