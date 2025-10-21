На купівлю Одеського припортового заводу претендує ще одна компанія

Українська компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив "Агро Газ Трейдінг" подала офіційну заявку для участі у приватизаційному аукціоні АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ). Торги за актив вартістю 4,48 млрд грн відбудуться 25 листопада 2025 року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Компанія підписала угоду про конфіденційність (NDA) зі своєї сторони та очікує її підписання з боку державних органів.

У релізі йдеться, що "Агро Газ Трейдінг" розглядає Одеський припортовий завод як один з ключових елементів промислової, енергетичної, аграрної та логістичної екосистеми України.

Партнер компанії Олександр Горбуненко зазначив, що в її планах "модернізувати виробництво, підвищити операційну ефективність і забезпечити стабільну роботу підприємства".

Ще один партнер компанії Володимир Колот додав, що у 2019-2021 роках було інвестувано значні ресурси в підтримку запуску та роботи ОПЗ. За його словами, тодішній зірваний приватизаційний трек показав, що для збереження стратегічної ролі заводу, потрібне не тимчасове партнерство, а довгострокове управління із прозорими зобов’язаннями перед державою і трудовим колективом.

Хто ще може купити ОПЗ

Як у серпні повідомив Delo.ua один з учасників ринку, ознайомлений зі станом справ на підприємстві, існує ймовірність, що ОПЗ придбають іноземні інвестори, які матимуть зв'язки з українським капіталом.

За даними співрозмовника, раніше на підприємстві почали ширитися чутки про зацікавленість до ОПЗ з боку компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту. Джерело вважає, що до цих аравійських інвесторів може мати відношення Андрій Гмирін, який, за його словами, зараз проживає в Дубаї.

За інформацією проєкту "Радіо Свобода" "Схеми" Андрій Гмирін був радником голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. За даними НАБУ, у 2020−2021 роках Гмирін разом із колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком організував схему на державних підприємствах, що перебували під контролем ФДМУ.

Згідно з інформацією слідства, вони призначали підконтрольних їм людей на керівні посади Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Учасникам цієї справи правоохоронці інкримінують відмивання 10 мільярдів гривень.

Водночас пресслужба Андрія Гмиріна заперечила інформацію, що він був радником голови Фонду держмайна під час керівництва фондом Сенниченка. А також відкидає звинувачення НАБУ.

Нагадаємо, у вересні агрохолдинг Kernel, що є провідним експортером зернових з України та одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії, заявив що розглядає можливість участі в аукціоні з приватизації ПАТ “Одеський припортовий завод”.

Про Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси.

Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га - перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.