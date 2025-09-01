Одеський припортовий завод виставили на аукціон: коли торги та яка стартова ціна лота

Фонд державного майна України (ФДМУ) 1 вересня оголосив про початок великої приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ). Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону — 25 листопада 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

На торги виставлено державний пакет акцій розміром 99,5667% статутного капіталу підприємства. Затверджена урядом стартова ціна лота становить 4,5 млрд грн.

" Велика приватизація — це не лише продаж активів. Це нове життя для державних підприємств, інвестиції у розвиток і відновлення економіки України.", — зазначили в ФДМУ.

Про ОПЗ

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га - перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Нагадаємо, наприкінці серпня експерти, яких опитало Delo.ua, вважають, що держава має шанс продати Одеський припортовий завод. За словами одного з учасників ринку, обізнаного зі станом справ на підприємстві, при приватизації можливий сценарій, коли підприємство придбають іноземні інвестори, що будуть афільовані з українським капіталом.