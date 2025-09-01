Одесский припортовый завод выставили на аукцион: когда торги и какова стартовая цена лота

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 1 сентября объявил о начале крупной приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). Аукционная комиссия определила дату проведения электронного аукциона – 25 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

На торги выставлен государственный пакет акций в размере 99,5667% уставного капитала предприятия. Утвержденная правительством стартовая цена лота составляет 4,5 млрд. грн.

"Большая приватизация - это не только продажа активов. Это новая жизнь для государственных предприятий, инвестиции в развитие и восстановление экономики Украины", - отметили в ФГИУ.

Об ОПЗ

Одесский припортовый завод является уникальным предприятием, специализирующимся на производстве удобрений, в частности, аммиака и карбамида. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы. Общая площадь территории, которую занимает завод, составляет 251,41 га, 67,86 га - находится в аренде. После начала полномасштабного вторжения завод работал частично. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Напомним, в конце августа эксперты, опрошенные Delo.ua, считают, что у государства есть шанс продать Одесский припортовый завод . По словам одного из участников рынка, осведомленного о положении дел на предприятии, при приватизации возможен сценарий, когда предприятие приобретут иностранные инвесторы, которые будут аффилированы с украинским капиталом.