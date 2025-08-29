Приватизация ОПЗ: сможет ли государство продать убыточный завод с долгами

Через год после неудачной попытки запуска Кабмин решил выставить на продажу Одесский припортовый завод. Предприятие фактически не работает с весны 2022 года, а его обязательства в 17,5 млрд грн в несколько раз превышают стартовую цену в 4,5 млрд грн. Эксперты, опрошенные Delo.ua , считают, что у государства есть шанс продать этот актив, хотя он вряд ли заинтересует иностранных инвесторов.

Стартовая цена государственного пакета акций (99,6%) Одесского припортового завода на уровне 4,49 млрд. грн. Эта сумма не учитывает дополнительных обязательств, влияющих на реальную стоимость активов.

Основные условия продаж:

сохранение ключевых видов деятельности предприятия в течение 5 лет;

инвестиции не менее 500 млн. грн. в течение 5 лет;

погашение задолженности по зарплате и перед бюджетом в течение 1 года;

погашение просроченной кредиторской задолженности в течение 5 лет, за исключением долгов перед лицами, на которых распространяются санкции, и резидентами РФ и Белоруссии;

обеспечение социальных гарантий работникам;

соблюдение экологических норм.

Наибольшие долги предприятия перед группой "Нафтогаз" и компанией Дмитрия Фирташа Ostchem. Ее претензии составляют более $300 млн. Однако в 2021 году украинский Верховный суд отказал Ostchem во взыскании этой суммы с предприятия. К тому же, в отношении Фирташа Украина ввела персональные санкции, хотя сама компания продолжает легально работать в Украине.

Задолженность перед "Нафтогазом" сейчас составляет 2,5 млрд грн, однако, по словам и.о. главы правления ОПЗ Юрия Ковальского, руководство сейчас ведет переговоры с кредиторами, чтобы предложить потенциальному инвестору жизнеспособную структуру долга.

Предприятие пыталось запустить в августе 2024 года. Тогда тендер на поставку газа ОПЗ выиграла малоизвестная компания "Укрнефтегазбурение" , а все крупные игроки газового рынка проигнорировали конкурс из-за рисков неоплаты газа. Но, несмотря на соглашение с поставщиком, завод так и не начал производство. Сейчас большинство опрошенных экспертов считают, что продажа – единственный способ спасти предприятие.

Сколько может стоить такой актив

По оценке управляющего партнера инвесткомпании Altius Capital Алексея Ращупкина, при условии перезапуска производства карбамида, загрузки линий на уровне 40–50% и рыночной цены газа около TTF €30–35/МВт·ч, нормализованная EBITDA предприятия могла бы составлять $25–30 млн в год. Исходя из этого, оценка стоимости предприятия могла бы составлять $75 млн до $120 млн.

"Ключевые предпосылки для такой оценки, это реструктуризация задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" по прозрачному графику и вынесение/урегулирование исторических претензий вне периметра предприятия. И если долга перед "Нафтогазом" еще можно будет реструктуризировать, то с историческими претензиями связанными с Ostchem - интереснее. украинские суды. В любом случае новым собственникам придется договариваться с кредиторами", - говорит Ращупкин.

Однако, по словам руководителя проекта "Инфоиндустрия", который занимается мониторингом цен и анализом рынка удобрений в Украине, Дмитрия Гордейчука, в условиях войны перезапустить производство карбамида почти нереальная задача.

Техническое состояние ОПЗ сейчас просто ужасное: производственные мощности разрушены или сильно повреждены в результате российских атак. Для восстановления предприятия новому собственнику необходимо будет вложить в восстановление производственных цехов. Другой проблемой станет восстановление кадрового потенциала, поскольку за время простоя завод потерял многих квалифицированных работников.

Таким образом восстановление мощностей производственных мощностей предприятия, по оценке эксперта, может занять минимум два года. Но даже при этом Гордейчук считает запуск производства карбамида невозможным в условиях войны, когда российские военные обстреливают район Большой Одессы. Единственный вид деятельности, который может заинтересовать потенциального инвестора – морская перевалка грузов. В качестве порта ОПЗ может переваливать зерно, карбамид и масличные.

"По сути за 4,5 млрд грн вы получите металлолом и порт, который будет стоить значительно больше 4,5 млрд грн. При относительно небольших инвестициях перевалка сможет приносить покупателю около 500 млн грн ежегодно при действующих ценах на услугу", - говорит Гордейчук.

Этот вид деятельности уже опробован на предприятии. И.о. главы правления ОПЗ Юрий Ковальский ранее рассказал, что после неудачного запуска агрегата в августе прошлого года по производству аммиака предприятие занялось перевалкой зерновых и в течение года это оставалось его единственным источником дохода. По словам Ковальского, партнером ОПЗ по перегрузке зерновых выступает трейдер ООО "В АГРО". В маркетинговом 2024-2025 годах было перегружено около 638 тыс. тонн зерновых: 625 тыс. тонн кукурузы и 12,7 тыс. тонн сои.

Кто может купить завод

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий , говорит, что зарубежные инвесторы вряд ли примут участие в конкурсе с учетом военных рисков в районе портов Большой Одессы.

"Возможно, это будет интересно инвесторам, которые толерантны к рискам работы в прифронтовой зоне. Возможно, это будут украинские олигархи. Вряд ли иностранные инвесторы на это решатся. Хотя не стоит исключать инвесторов, которые уже покупали большие активы во время войны. Например NEQSOL", — говорит Паращий.

Ращупкин соглашается с Паращеем, что предприятием заинтересуются в первую очередь внутренние инвесторы. По его мнению, первыми интересом проявят внутренние игроки - операторы газового и рынка удобрений, а также крупные аграрно-логистические группы/зернотрейдеры с портовой инфраструктурой.

Участие международных игроков, по его мнению, также не исключено. Однако это будет зависеть от конкретных условий продаж, четкого разграничения исторических претензий (в частности, связанных с Ostchem) и понятной реструктуризации долга перед НАК "Нафтогаз Украины", а также от рисков логистики и страхования в условиях войны.

Delo.ua направило запрос к основным кредиторам ОПЗ группы "Нафтогаз" и Group DF относительно того, планируют ли компании участвовать в конкурсе. На момент публикации мы пока не получили ответ, но опубликуем его как только получим.

По словам одного из участников рынка, осведомленного о положении дел на предприятии, при приватизации возможен сценарий, когда предприятие приобретут иностранные инвесторы, которые будут аффилированы с украинским капиталом.

"Три месяца назад на предприятии начались разговоры о том, что ОПЗ заинтересовались компании из ОАЭ и Кувейта. Я считаю, что за этими компаниями с Аравийского полуострова может стоять бывший советник председателя ФГИУ Сенниченко Андрей Гмырин, сбежавший с семьей в Дубай", — говорит собеседник.

Андрей Гмырин был советником главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. По данным НАБУ, в 2020-2021 годах Гмырин вместе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко организовал схему на государственных предприятиях, находившихся под контролем ФГИУ.

По данным стражей порядка, они назначали подконтрольных им людей на руководящие должности Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Участникам этого дела правоохранители инкриминируют отмывание 10 миллиардов гривен.