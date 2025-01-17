Дело главы Фонда госимущества. В Италии арестовали яхту стоимостью 5,5 млн евро: кто владелец

Итальянские стражи порядка арестовали яхту премиум-класса за 5,5 млн евро по делу в отношении преступной организации бывшего руководителя Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что благодаря деятельности совместной следственной группы в составе детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей правоохранительных органов Франции при содействии правоохранительных органов Италии выявлен и наложен арест на дорогостоящий актив одного из руководителей преступной организации в Фонде государственного имущества Украины.

Речь идет о яхте премиумкласса стоимостью 5,5 млн. евро.

Как сообщается, в рамках работы совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество.

Кроме того, французскими правоохранителями арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями — элитные автомобили и драгоценности.

Как отмечают в НАБУ, принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции.

Кому принадлежала яхта

Как пишут СМИ, яхта принадлежала соруководителю преступной организации Андрею Гмырину, доценту Университета государственной фискальной службы, который был приближен к бывшему главе ФГИУ Сенниченко.

В ноябре прошлого года в расследовании Bihus.Info упоминалось, что Гмирин приобрел яхту за границей.

Подозреваемый в миллиардной афере Фонда госимущества Андрей Гмырин, который полтора года находится в розыске, основал бизнес за границей и приобрел элитное имущество.

По данным НАБУ, в 2020-2021 годах Гримин вместе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко организовал схему на государственных предприятиях, находившихся под контролем ФГИУ.

По данным стражей порядка, они назначали подконтрольных им людей на руководящие должности Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Участникам "преступной организации Сенниченко" и криминируют отмывание 10 миллиардов гривен .

Всего по делу фигурирует 12 подозреваемых, из которых восемь, включая Сенниченко и Гмырина, находятся за границей и объявлены в розыск.

В Bihus.Info отметили, что семья Андрея Гмырина владеет по меньшей мере тремя компаниями в Объединенных Арабских Эмиратах. В апреле 2023 года одна из дубайских фирм зарегистрировала компанию во Франции под названием GFD COTE D'AZUR, которая приобрела виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции. Общая стоимость этого имущества оценивается в около 5 миллионов евро.