НАБУ объявило в розыск экс-главу ФГИ Сенниченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых в уголовном производстве о создании преступной организации и завладеним средствами Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании.

Как свидетельствуют данные на сайте ведомства, среди них бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, доцент Университета государственной фискальной службы Андрей Гмырин, инвестиционный банкир Павел Присяжнюк, бывший глава ОПЗ Николай Парсентьев, совладелец компании "Агро Газ Трэйдинг" Александр Горбуненко, партнер "Агро Газ Трэйдинг" Владимир Колот и экс-глава правления ОГХК Артур Сомов.

Напомним, что 22 марта НАБУ сообщило о разоблачении группировки во главе с Сенниченко, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики через назначение в их органы управления подконтрольных лиц.

Одновременно, по данным следствия, глава ФГИ вместе с другими членами организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации в составе так называемых "бэк-офисов", не являясь при этом служащими этих предприятий.

Кроме Сенниченко, о подозрении в участии в преступной организации и присвоении имущества в особо крупных размерах сообщено, согласно формулировкам НАБУ, соорганизатору - приближенному к главе ФГИ лицу, советнику главы ФГИ, двум исполнявшим в разное время обязанности директора ОПЗ, исполняющему обязанности руководителя ОГХК, двум владельцам компании-победителя аукциона по ОПЗ и еще двум соучастникам преступления.

Бывший руководитель ОПЗ и советник бывшего главы Фонда госимущества были задержаны, одному подозреваемому вручили подозрение без задержания. Остальные перечисленные выше семь человек, в том числе экс-глава ФГИ, получили подозрения заочно.