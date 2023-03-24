Дело Сенниченко: ВАКС арестовал советника экс-главы ФГИ, но установил залог

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 24 марта избрал советнику бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая с альтернативой внесения 5,368 миллиона гривен залога.

Как указывают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, его считают участником преступной организации под руководством Сенниченко, которая в 2019-2021 годах завладела более 500 миллионами гривен средств государственных предприятий, в частности Одесского припортового завода и "Объединенной горно-химической компании".

Национальное антикоррупционное бюро, судя по сообщению, просило арестовать фигуранта без возможности выхода под залог, однако суд удовлетворил ходатайство лишь частично.

Напомним, что 22 марта НАБУ сообщило о разоблачении группировки во главе с Сенниченко, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики через назначение в их органы управления управляемых лиц.

Одновременно глава ФГИ вместе с другими членами организации обеспечил определение лиц, которые должны контролировать деятельность соответствующих госпредприятий в интересах членов преступной организации в составе так называемых "бэк-офисов" и которые не являлись служащими этих предприятий.

Кроме Сенниченко, о подозрении в участии в преступной организации и присвоении имущества в особо крупных размерах сообщено соорганизатору - приближенному к главе ФГИ лицу, советнику главе ФГИ, двум исполнителям в разное время обязанностей директора ОПЗ, исполняющему обязанности руководителя ОГХК, двум владельцам компании-победителя аукциона по ОПЗ, а также еще двум соучастникам преступления.

Напомним также, что в феврале ФГИ уволил с должности исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Владислава Иткина по результатам внутреннего финансово-экономического аудита предприятия, проведенного фондом. Среди претензий к ОГХК, в частности, был рост в 2022 году дебиторской задолженности более чем на 200 миллионов гривен.