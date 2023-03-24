Справа Сенниченка: ВАКС заарештував радника ексголови ФДМ, але визначив заставу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 24 березня обрав раднику колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 травня з альтернативою внесення 5,368 мільйона гривень застави.

Як вказують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, його вважають учасником злочинної організації під керівництвом Сенниченка, яка протягом 2019–2021 років заволоділа понад 500 мільйонами гривень коштів державних підприємств, зокрема Одеського припортового заводу та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Національне антикорупційне бюро, судячи з повідомлення, просило заарештувати фігуранта без можливості виходу під заставу, однак суд задовольнив клопотання лише частково.

Нагадаємо, що 22 березня НАБУ повідомило про викриття угрупування на чолі з Сенниченком, метою якого було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки через призначення в їхні органи управління керованих осіб.

Одночасно голова ФМД разом з іншими членами організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації в складі так званих "бек-офісів", не будучи службовцями цих підприємств.

Окрім Сенниченка, про підозру в участі у злочинній організації та привласненні майна в особливо великих розмірах повідомлено співорганізатору - наближеній до голови ФДМ особі, раднику голови ФДМ, двом виконувачам в різний час обов’язків директора ОПЗ, виконуючому обов’язки керівника ОГХК, двом власникам компанії-переможця аукціону щодо ОПЗ та ще двом співучасникам злочину.

Нагадаємо також, що в лютому ФДМ звільнив з посади виконуючого обов'язки голови правління ОГХК Владислава Іткіна за наслідками внутрішнього фінансово-економічного аудиту підприємства, який було проведено фондом. Серед претензій до ОГХК, зокрема, було зростання в 2022 році дебіторської заборгованості на понад 200 мільйонів гривень.