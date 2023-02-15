Фонд держмайна звільнив керівника ОГХК: які до нього претензії

Фонд державного майна звільнив Владислава Іткіна з посади виконуючого обов'язки голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", яка знаходиться в управлінні фонду, йдеться у його повідомленні.

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"Це рішення прийнято на підставі ґрунтовного внутрішнього фінансово-економічного аудиту підприємства, який нещодавно провів ФДМУ. Команда Фонду держмайна тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо результатів роботи ОГХК", - сказано в ньому.

Подробиці щодо виявлених під час аудиту фактів у повідомленні не наводяться, втім заявлено, що згодом фонд все ж планує опублікувати інформацію про свої "подальші кроки стосовно ОГХК".

В свою чергу видання Nadra.info з посиланням на джерело у ФДМ повідомляє, що серед претензій до ОГХК, зокрема, зростання в 2022 році дебіторської заборгованості на понад 200 мільйонів гривень до майже 1,7 мільярда гривень.

За словами цього джерела, за укладеними контрактами постачання продукції виробництва філій ОГХК оплата за неї має здійснюватися в доларах на умовах 100% передоплати за повну партію товару.

Однак ОГХК нібито безпідставно відвантажила товар на користь фірми-посередника Spreme Minerals LLC без оплати, і сума дебіторської заборгованості на кінець листопада 2022 року становила 3,04 мільйона доларів (111,1 мільйона гривень), що має ознаки втрати товару, оскільки позовної роботи з цього питання не ведеться.

Також ідеться про те, що попри заяви в ЗМІ про прямі контракти, ОГХК під керівництвом Іткіна активно впроваджувала та вела політику "щодо пріоритетності укладання зовнішньоекономічних контрактів реалізації продукції із комерційними підприємствами, які не є виробниками".

Зокрема, стверджується, що контракти з зовнішніми контрагентами-посередниками складають 85%, і лише 15% поставок здійснюється виробникам за прямими контрактами, що призводить до недоотримання доходів ОГХК.

Як передає ЗМІ, під час діяльності ОГХК під керівництвом Іткіна було виявлено факти недостачі ільменіту, які залишилися без відповідного реагування керівника, та призвели до збитку в розмірі 23,1 мільйона гривень.

Крім цього, у фонді обурені тим, що в порушення порядку здійснення витрат держкомпаніями, яким не затверджено річні фінансові плани, ОГХК начебто незаконно витратила понад 3 мільйона гривень на адвокатські, правові, аудиторські, консультаційні послуги, рекламні матеріали та на проведення рекламної кампанії.

Також у ФДМ кажуть, що перевірка виявила порушення норм закону про акціонерні товариства і статуту самої ОГХК, оскільки та уклала контрактів і додаткових угод до них на загальну суму 35,52 мільйона доларів без необхідного погодження.

За словами неназваного представника фонду, ннизка рішень керівництва ОГХК були "очевидно необачними", "без дотримання меж нормального господарського ризику, з особистою заінтересованістю" та наражали компанію на "ризики світового масштабу", прямі збитки і репутаційні втрати.

Нагадаємо при цьому, що напередодні перший заступник голови ФДМ Дмитро Кліменков повідомив, що фонд вирішив звільнити керівників 47 державних підприємств через виявлення їхньої недоброчесності, з яких семеро на момент заяви вже були звільнені.