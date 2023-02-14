Новий член правління ОГХК був пов'язаний із підсанкційними російськими компаніями та оффшорами - ЗМІ

На початку лютого новим заступником голови правління ДП ОГХК призначено Дімітрі Каландадзе. За інформацією видання NADRA.info, в майбутньому Каландадзе буде призначено або головою, або виконуючим обов’язки голови правління.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За інформацією сайту "Апостроф", основна спеціалізація Дімітрі Каландадзе – підготовка державних підприємств добувної галузі до приватизації. У свій час, в якості керівника грузинської мідної гірничо-збагачувальної компанії Madneuli та золотодобувного підприємства Quartzite Д.Каландадзе був учасником реформаторської команди Кахи Бендукідзе.

Але, як зазначає видання, нюанс полягає у тому, що зазначені продажі державних активів відбувалися в інтересах російських бізнесменів. Так, 2005 року Quartzite и Madneuli були придбані Симоном Поварьонкіним разом із Сергієм Генераловим через дочірню компанію Stanton Equities Corporation російського холдингу "Промислові інвестори". 2012 року ці активи опинилися в руках інших російських власників - Rich Metals Group. Після придбання грузинських активів сам Дімітрі Каландадзе працював одним з ТОП-менеджерів RMG. Серед бенефіциарів компаній, в яких у різний час працював Каландадзе, окрім Генералова, Поварьонкіна, були російські мільярдери із списку Forbes Дмитро Троіцький та Дмитро Коржиєв, а також мільярдер, радник голови "Роснефті" І.Сєчіна, екс-голова Rosneft Overseas і екс-президент "Об’єднаної суднобудівної корпорації" Роман Троценко та державний "Сбєрбанк". Більшість працедавців Каландадзе 2005-2013 р.р. є відомими російськими бізнесменами, які мають безпосередній стосунок до ВПК рф та знаходяться під українськими та міжнародними санкціями – зазначає видання.

Також, за наявною інформацією, з 2014 року Д.Каландадзе був головним операційним директором оффшорної компанії FRYONA COMMERCE LTD. (Company Number RA000693_128704 Native Company Number 128704), яка заснувала грузино-іранську компанію Geopars для будівництва НПЗ під гарантії Міністерства нафти Ірану. Проект було згорнуто на вимогу США 2018 року через порушення санкцій щодо Ірану. Одноіменна компанія Fryona Finance Limited (BVI) мала рахунки в Швейцарії та була фігурантом скандалу Panama Papers, у ході якого сплили її фінансові махінації за участю знову ж таки росіян.