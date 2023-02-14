Новый член правления ОГХК был связан с подсанкционными российскими компаниями и оффшорами – СМИ

В начале февраля новым заместителем председателя правления ГП ОГХК назначен Димитри Каландадзе. По информации издания NADRA.info, в будущем Каландадзе будет назначен либо председателем, либо исполняющим обязанности председателя правления.

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По информации сайта "Апостроф", основная специализация Димитри Каландадзе – подготовка государственных предприятий добывающей отрасли к приватизации. Одно время, в качестве руководителя грузинской медной горно-обогатительной компании Madneuli и золотодобывающего предприятия Quartzite Д.Каландадзе был участником реформаторской команды Кахи Бендукидзе.

Но, как отмечает издание, нюанс состоит в том, что эти продажи государственных активов происходили в интересах российских бизнесменов. Так, в 2005 году Quartzite и Madneuli были приобретены Симоном Поваренкиным вместе с Сергеем Генераловым через дочернюю компанию Stanton Equities Corporation российского холдинга "Промышленные инвесторы". В 2012 году эти активы оказались в руках других российских владельцев – Rich Metals Group. После покупки грузинских активов сам Димитри Каландадзе работал одним из ТОП-менеджеров RMG. Среди бенефициаров компаний, в которых в разное время работал Каландадзе, кроме Генералова, Поваренкина, были российские миллиардеры из списка Forbes Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржиев, а также миллиардер, советник главы "Роснефти" И.Сечина, экс-глава Rosneft Overseas и экс-президент "Объединенной судостроительной корпорации" Роман Троценко и государственный "Сбербанк". Большинство работодателей Каландадзе 2005-2013 г.г. являются известными российскими бизнесменами, которые имеют непосредственное отношение к ВПК России и находятся под украинскими и международными санкциями – отмечает издание.

Также, по имеющейся информации, с 2014 года Каландадзе был главным операционным директором оффшорной компании FRYONA COMMERCE LTD. (Company Number RA000693_128704 Native Company Number 128704), учредившей грузино-иранскую компанию Geopars для строительства НПЗ под гарантии Министерства нефти Ирана. Проект был свернут по требованию США в 2018 году из-за нарушения санкций в отношении Ирана. Одноименная компания Fryona Finance Limited (BVI) имела счета в Швейцарии и являлась фигурантом скандала Panama Papers, в ходе которого истекли ее финансовые махинации с участием опять же россиян.