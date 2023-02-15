Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК: какие к нему претензии

Фонд государственного имущества уволил Владислава Иткина с должности исполняющего обязанности главы правления "Объединенной горно-химической компании", которая находится в управлении фонда, говорится в его сообщении.

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"Это решение принято на основании основательного внутреннего финансово-экономического аудита предприятия, недавно проведенного ФГИУ. Команда Фонда госимущества тесно сотрудничает с правоохранительными органами по результатам работы ОГХК", - сказано в нем.

Подробности относительно выявленных в ходе аудита фактов в сообщении не приводятся, однако заявлено, что впоследствии фонд все же планирует опубликовать информацию о своих "дальнейших шагах в отношении ОГХК".

В свою очередь издание Nadra.info со ссылкой на источник в ФГИ сообщает, что среди претензий к ОГХК, в частности, рост в 2022 году дебиторской задолженности на более чем 200 миллионов гривен до почти 1,7 миллиарда гривен.

По словам этого источника, согласно заключенным контрактам поставки продукции производства филиалов ОГХК, оплата за нее должна производиться в долларах на условиях 100% предоплаты за полную партию товара.

Однако ОГХК якобы безосновательно отгрузила товар в пользу фирмы-посредника Spreme Minerals LLC без оплаты, и сумма дебиторской задолженности на конец ноября 2022 составила 3,04 миллиона долларов (111,1 миллиона гривен), что имеет признаки потери товара, поскольку исковой работы по этому вопросу не ведется.

Также речь идет о том, что, несмотря на заявления в СМИ о прямых контрактах, ОГХК под руководством Иткина активно внедряла и вела политику "приоритетности заключения внешнеэкономических контрактов реализации продукции с коммерческими предприятиями, не являющимися производителями".

В частности, утверждается, что контракты с внешними контрагентами-посредниками составляют 85% и только 15% поставок осуществляется производителям по прямым контрактам, что приводит к недополучению доходов ОГХК.

Как передает СМИ, во время деятельности ОГХК под руководством Иткина были выявлены факты нехватки, которые остались без соответствующего реагирования руководителя, и привели к ущербу в размере 23,1 миллиона гривен.

Кроме того, в фонде возмущены тем, что в нарушение порядка осуществления расходов госкомпаниями, которым не утверждены годовые финансовые планы, ОГХК якобы незаконно потратила более 3 миллионов гривен на адвокатские, правовые, аудиторские, консультационные услуги, рекламные материалы и на проведение рекламной кампании.

Также в ФГИ говорят, что проверка выявила нарушение норм закона об акционерных обществах и устава самой ОГХК, поскольку та заключила контрактов и дополнительных соглашений к ним на общую сумму 35,52 миллиона долларов без необходимого согласования.

По словам неназванного представителя фонда, ряд решений руководства ОГХК были "очевидно опрометчивыми", "без соблюдения пределов нормального хозяйственного риска, с личной заинтересованностью" и подвергали компанию "рискам мирового масштаба", прямым убыткам и репутационному ущербу.

Напомним, что накануне первый заместитель председателя ФГИ Дмитрий Клименков сообщил, что фонд решил уволить руководителей 47 государственных предприятий из-за выявления их недобросовестности, из которых семеро на момент заявления уже были уволены.