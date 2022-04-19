ФГИ провел ротации в правлении ОГХК

В начале апреля руководство Кабинета министров Украины и Фонда госимущества провело ротацию топ-менеджмента ОГХК. Вместо Егора Перелыгина и.о. председателя правления назначен Владислав Иткин.

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Внезапность и непубличность такого кадрового решения обусловлена тем, что предыдущий глава правления не оправдал оказанного доверия и допустил ряд существенных просчетов в работе, пишут "Экономические Новости".

По словам издания, экс-глава госкомпании создавал режим благоприятствования для трейдеров, которые поставляли продукцию на подсанкционные территории – Estream (Эстония), Sic Luceat Lux (Венгрия) и Grover Metalloys (UK). Указанным компаниям Перелыгин предоставлял необоснованные преференции в ущерб крупным легальным экспортерам, а также интересам национальной безопасности. Показательно, что после вынужденного месячного простоя в феврале первые мартовские отгрузки продукции ОГХК были в пользу трейдеров с явными связями на территории РФ, и продолжались эти поставки даже в период активных боевых действий, отмечают авторы статьи.

Так, компания Estream (Эстония) имеет явную связь с компанией "Литпром" из Санкт-Петербурга. Руководит компанией "Estream" гражданин России Булохов Александр, а его отец Булохов Николай, является директором "Литпрома".

Компания Sic Luceat Lux (Венгрия), отмечает издание, имеет все признаки фиктивной. Ее основными контрагентами и грузополучателями в 2021-2022 гг. значатся ООО "Редметконцентрат" (Москва), ООО "Нерудная компания" (Белгород), ООО "Минко Рус" (Белгород) и др.

Компания "Glover Metalloys" имеет непосредственное отношение к скандальным экс-топ-менеджерам ОГХК Журило и Перцеву, в отношении которых проводятся расследования НАБУ, а также связана с деятельностью офшорных компаний Bolwerk и Defessa, которые преступным путем завладели средствами ОГХК в размере $38 млн. Кроме того, Glover Metalloys была замечена в реализации схем поставок продукции Демуринского ГОКа потребителям из РФ, в частности филиалам российской госкорпорации "ВСМПО-Ависма", имеющей непосредственное отношение к ОПК РФ.

Без серьезного лоббизма и стороннего вмешательства, говорится в материале, Estream, Sic Luceat Lux и Glover Metalloys никогда не прошли бы действующие на ОГХК внутренние процедуры контроля и мониторинга контрагентов, такие как комплаенс, Performance Bond и пр., считают журналисты издания и выражают надежду, что радикальная и молниеносная реакция властей на вполне очевидные признаки злоупотреблений станут обычной государственной практикой, а не только экстренной мерой военного времени.