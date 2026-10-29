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Молдова продлила ограничения на импорт украинского зерна до конца года

зерно
Молдова изменяет правила импорта зерна / Depositphotos

Парламент Молдовы принял решение продлить действие временного механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в том числе из Украины, до конца текущего года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Newsmaker.

Законодатели продолжили действие защитного мероприятия, которое должно было завершиться в конце октября, чтобы защитить местных сельскохозяйственных производителей от массового импорта из соседних стран.

Кроме того, парламент передал правительству право в будущем самостоятельно продлевать этот режим еще один раз сроком до 12 месяцев по представлению Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Согласно принятому документу, импортные лицензии будут предоставляться предпринимателям бесплатно.

Право на их получение будут иметь физические и юридические лица, специализирующиеся на животноводстве, производстве масел и жиров, переработке зерна или изготовлении кормов для животных.

Заявки от бизнеса будет рассматривать специальная комиссия. В ее состав войдут представители Минсельхоза, Министерства экономического развития и цифровизации, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), а также профильных аграрных ассоциаций.

Парламентарии пошли на продление лицензирования после предупреждений аграриев. Накануне фермеры из нескольких районов Молдовы объявили о намерениях провести массовые протесты, если законодатели не сохранят защитный механизм для внутреннего рынка.

Напомним, в августе правительство Молдовы приняло решение ввести временное лицензирование импорта зерновых и масличных культур. Особый режим должен действовать до 31 октября 2026 с целью временно защитить местных фермеров от наплыва более дешевой импортной продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб

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