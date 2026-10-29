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Молдова продовжила обмеження на імпорт українського зерна до кінця року

зерно
Молдова змінює правила імпорту зерна / Depositphotos

Парламент Молдови ухвалив рішення продовжити дію тимчасового механізму ліцензування імпорту зернових та олійних культур, зокрема з України, до кінця поточного року. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Newsmaker.

Законодавці продовжили дію захисного заходу, який мав завершитися наприкінці жовтня, щоб захистити місцевих сільськогосподарських виробників від масового імпорту із сусідніх країн.

Крім того, парламент передав уряду право у майбутньому самостійно продовжувати цей режим ще один раз терміном до 12 місяців за поданням Міністерства сільського господарства та харчової промисловості.

Відповідно до ухваленого документа, імпортні ліцензії надаватимуться підприємцям безкоштовно.

Право на їхнє отримання матимуть фізичні та юридичні особи, які спеціалізуються на тваринництві, виробництві олій і жирів, переробці зерна або виготовленні кормів для тварин.

Заявки від бізнесу розглядатиме спеціальна комісія. До її складу увійдуть представники Мінсільгоспу, Міністерства економічного розвитку та цифровізації, Національного агентства з безпеки харчових продуктів (ANSA), а також профільних аграрних асоціацій.

Парламентарі пішли на продовження ліцензування після попереджень аграріїв. Напередодні фермери з кількох районів Молдови оголосили про наміри провести масові протести, якщо законодавці не збережуть захисний механізм для внутрішнього ринку.

Нагадаємо, в серпні уряд Молдови ухвалив рішення запровадити тимчасове ліцензування імпорту зернових та олійних культур. Особливий режим мав діяти до 31 жовтня 2026 року з метою тимчасово захистити місцевих фермерів від напливу дешевшої імпортної продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб

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