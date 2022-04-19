ФДМ провів ротації у правлінні ОГХК

На початку квітня керівництво Кабінету міністрів України та Фонду держмайна провело ротацію топ-менеджменту ОГХК. Замість Єгора Перелигіна в.о. голови правління призначено Владислава Іткіна.

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Раптовість і непублічність такого кадрового рішення обумовлена тим, що попередній голова правління не виправдав покладеної довіри та допустив низку суттєвих прорахунків у роботі, пишуть "Економічні Новини".

За словами видання, ексглава держкомпанії створював режим сприяння для трейдерів, які постачали продукцію на підсанкційні території – Estream (Естонія), Sic Luceat Lux (Угорщина) та Grover Metalloys (UK). Вказаним компаніям Перелигін надавав необґрунтовані преференції на шкоду великим легальним експортерам, а також інтересам національної безпеки. Показово, що після вимушеного місячного простою в лютому перші березневі відвантаження продукції ОГХК були на користь трейдерів з явними зв'язками на території РФ. і тривали ці поставки навіть у період активних бойових дій, зазначають автори статті.

Так, компанія Estream (Естонія) має явний зв'язок з компанією "Літпром" із Санкт-Петербурга. Керує компанією Estream громадянин Росії Булохов Олександр, а його батько Булохов Миколай є директором "Літпрому".

Компанія Sic Luceat Lux (Угорщина), зазначає видання, має всі ознаки фіктивної. Її основними контрагентами та вантажоодержувачами у 2021-2022 рр. значаться ТОВ "Редметконцентрат" (Москва), ТОВ "Нерудна компанія" (Білгород), ТОВ "Мінко Рус" (Білгород) та ін.

Компанія Glover Metalloys має безпосереднє відношення до скандальних екс-топ-менеджерів ОГХК Журило та Перцева, щодо яких проводяться розслідування НАБУ, а також пов'язана з діяльністю офшорних компаній Bolwerk та Defessa, які злочинним шляхом заволоділи коштами ОГХК у розмірі 38 млн доларів. Крім того, Glover Metalloys була помічена у реалізації схем постачання продукції Демуринського ГЗК споживачам з РФ, зокрема філіям російської держкорпорації "ВСМПО-Авісма", що має безпосереднє відношення до ОПК РФ.

Без серйозного лобізму та стороннього втручання, йдеться в матеріалі, Estream, Sic Luceat Lux та Glover Metalloys ніколи не пройшли б діючі на ОГХК внутрішні процедури контролю та моніторингу контрагентів, такі як комплаєнс, Performance Bond та ін. Журналісти видання висловлюють надію, що радикальна та блискавична реакція влади на цілком очевидні ознаки зловживань стануть звичайною державною практикою, а не лише екстреним заходом воєнного часу.