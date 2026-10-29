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Россия повредила магистральные электросети в Днепре: часть города без света
В результате очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Днепра повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть потребителей на правом и левом берегах города, а также в прилегающих к областному центру районах.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.
Сроки полного возврата света пока не называются.
Это очередная атака РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру. Напомним, 27 октября из-за российских обстрелов без света остались потребители семи областей, среди которых была и Днепропетровщина.