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Росія пошкодила магістральні електромережі у Дніпрі: частина міста без світла

світло
Росія пошкодила магістральні електромережі у Дніпрі / Pixabay

Внаслідок чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпра пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилася частина споживачів на правому та лівому берегах міста, а також у прилеглих до обласного центру районах.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Терміни повного повернення світла наразі не називають.

Це чергова атака РФ на українську енергетичну інфраструктуру. Нагадаємо, 27 жовтня через російські обстріли без світла залишилися споживачі семи областей, серед яких була й Дніпропетровщина.

Автор:
Тетяна Гойденко

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