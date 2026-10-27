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Через атаку РФ без електроенергії залишилися споживачі семи областей: де немає світла
27 жовтня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях тимчасово залишається без електропостачання.
Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 27 жовтня.
Він розповів, що протягом доби армія РФ здійснила обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях.
За словами Некрасова, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Щодо застосування обмежень
У Міненерго повідомили, що 27 жовтня внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).
У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Відключення світла в Україні
Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:
- обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
- аварії в мережах:
- планові ремонти в мережах:
- стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).
Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.