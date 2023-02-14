Фонд госимущества решил уволить руководителей 47 предприятий из-за недобросовестности

Фонд государственного имущества решил уволить руководителей 47 государственных предприятий из-за выявления их недобросовестности. Об этом заявил в эфире национального телемарафона первый заместитель главы фонда Дмитрий Клименков.

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По его словам, на семи предприятиях ФГИ уже сменил руководителей, а в отношении еще 40 ожидается согласование со стороны местных военных администраций.

Клименков объяснил, что изменение менеджмента стала результатом анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества во главе с Рустемом Умеровым.

На сегодняшний день в управлении фонда 2400 предприятий, большинство из которых было передано ему недавно. Как указал первый заместитель председателя ФГИ, в ходе анализа состояния предприятий проверялось, в частности, выплачивают ли они зарплаты работникам и приносят ли доходы в госбюджет.

"Анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки. Наша цель – наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", – указал чиновник.

ФГИ уже ищет новых менеджеров для этих предприятий. Для подачи кандидатур на замещение вакантной должности фонд планирует ввести онлайн-форму. После этого вместе с Национальным антикоррупционным бюро будет проводиться проверка кандидатов, а решения будут приниматься уже по результатам собеседований.

Клименков добавил, что для новых руководителей фонд разработал ключевые показатели эффективности, чтобы они должным образом подготовили госпредприятия к будущей приватизации по наиболее высокой цене. Чиновник также подчеркнул, что деньги от работы госпредприятий и приватизации "должны идти на Силы обороны, а не отдельным недобросовестным руководителям".

Напомним, что Умеров был назначен главой ФГИ еще в начале сентября 2022 года. До этого он был депутатом Верховной Рады от партии "Голос", в том числе входил в делегацию для переговоров с Россией после ее военного вторжения в феврале. Также он участвовал в масштабном обмене пленными в сентябре, для чего ездил в Саудовскую Аравию.