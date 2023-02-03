Украина выставит на приватизацию еще один порт – в Белгороде-Днестровском

Фонд государственного имущества готовит к приватизации морской торговый порт "Белгород – Днестровский".

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Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

"Приватизация этого порта позволит привлечь частные инвестиции для развития логистической площадки, а средства от аукциона станут поддержкой для государственного бюджета и Сил обороны", - отметил первый заместитель председателя Фонда госимущества Дмитрий Клименков.

С мая 2022 года предприятие начало отгрузку зерновых и перегрузку металлопродукции. Благодаря этому порт вернулся к жизни, но нуждается в дальнейших значительных финансовых вложениях.

Возобновление полноценной деятельности возможно только с привлечением значительных инвестиций, ведь предприятие было убыточным еще до полномасштабного вторжения, имело долги по заработной плате и перед бюджетами разных уровней.

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана, размещается на 59 гектарах основной производственной территории порта и более 5 гектарах территории портового пункта Бугаз, расположенном в поселке Затока.

Напомним, Фонд государственного имущества в декабре 2022 года подготовил приватизацию морского торгового порта "Усть-Дунайск". В январе морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе за 201 миллион гривен. Приватизация морского порта прошла впервые в истории Украины.