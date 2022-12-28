2 миллиарда от приватизации. Какие госактивы продал ФГИ в 2022 году и что будет продано в 2023-м

Фонд государственного имущества сообщает об успешной приватизации малых объектов госсобственности, которая была перезапущена в сентябре после более чем полугодового перерыва. К 1 декабря общая стоимость проданных лотов составила 1,8 млрд грн. Приватизационный план на 2023 год – 6 млрд грн.

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По данным ФГИ, с сентября и вплоть до середины декабря было проведено свыше 170 онлайн-аукционов, в которых приняли участие более 800 кандидатов. В итоге, государственный бюджет получил за счет приватизации 1,14 млрд грн. При этом, общая сумма, на которую реализовано госимущество (то есть, с учетом тех денег, которые победители еще не заплатили) подбирается к отметке в 2 млрд грн.

По итогам аукционов мы видим, что бизнес адаптируется к работе в условиях отключений электроэнергии и возможных блэкаутов. Конкуренция при приватизации государственного имущества остается на высоком уровне – 4-5 участников в среднем соревнуются на торгах. Алексей Соболев директор госпредприятия "Прозорро.Продажи"

ФГИ рассчитывает, что в 2023 году интерес бизнеса к госимуществу будет только возрастать. И помимо малой приватизации удастся возобновить продажу еще и крупных объектов.

Спиртзаводы, базы отдыха и гаражи

Фонд госимущества проводит порядка 10-20 приватизационных аукционов в неделю. Средняя сумма, на которую ФГИ реализует имущество, составляет от нескольких сотен тысяч гривен, но пары десятков миллионов гривен за один лот. Напомним, что речь идет именно о малой приватизации, поэтому максимальная стоимость одного лота не может превышать 250 млн грн.

Исходя из результатов уже проведенных торгов, лучше всего уходят "с молотка":

спиртзаводы вместе с производственными мощностями;

отдельные имущественные комплексы;



бывшие санатории-профилактории и турбазы;



активы машиностроительных предприятий;



нежилые помещения и объекты незавершенного строительства.



В числе крупных лотов, которые были проданы с сентября:

Мариловский спиртзавод в Тернопольской области, сумма сделки – 150 млн грн; имущество одного из подразделений госпредприятия "Укрспирт" в Тернопольской области, сумма сделки – 70,3 млн грн;

научно-исследовательский институт "Эроторн" во Львове, сумма сделки – 55 млн грн;

ювелирный завод "Кристалл" в Виннице, сумма сделки – 45 млн грн;

50%-й пакет акций машиностроительного производственного объединения "Орион", сумма сделки – 80 млн грн.



Характерная особенность многих прошедших аукционов заключается в том, что в ходе торгов цена на выставленный лот взлетает в разы. По данным ФГИ, повышение стартовой стоимости составляет от 3 до 13 раз. Активнее всего потенциальные покупатели сражаются за спиртзаводы и за имущественные комплексы. Оживленный интерес к этим активам связан с тем, что победитель торгов получает уже готовую площадку с коммуникациями, на которой можно разворачивать бизнес. Это особенно удобно для тех предпринимателей и компаний, которые нуждаются в быстрой релокации из "горячих" в более спокойные регионы.

Начнут 2023-й с мелких объектов

В течение последней недели 2022 года ФГИ намерен реализовать еще 8 лотов. Это база отдыха в с. Фонтанка Одесской области (стартовая цена – 2,1 млн грн), гараж площадью 22 кв м в г. Умань Черкасской области (стартовая цена – 75 тыс грн), коконосушилка "Межрайшелк" в г. Кременчуг Полтавской области (стартовая цена – 1,5 млн грн), группа инвентарных объектов общей площадью 595 кв м в пгт. Великий Березный Закарпатской области (стартовая цена – 991 тыс грн), Мишковицкий спиртзавод в г. Чортков Тернопольской области (стартовая цена – 3 млн грн), Сероводородная лечебница в Днепре (стартовая цена – 1,6 млн грн) и магазин площадью 577 кв м в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области (стартовая цена – 49 тыс грн).

Кроме того, Фонд госимущества озвучил некоторые планы по приватизации на начало 2023 года. На первую декаду января запланировано 7 аукционов. Правда, никаких значимых активов там нет. Среди выставленных лотов преимущественно админздания и нежилые помещения. Их стартовая стоимость составляет от 11 тыс грн до 1,7 млн грн.

В целом, в законе о государственном бюджете на 2023 год запланированы поступления от приватизации в сумме 6 млрд грн. Это на 2 млрд грн меньше, чем заложено в действующей редакции госбюджета на 2022 год. Хотя если фактически приватизация принесет государственной казне по итогам уходящего года хотя бы пару миллиардов гривен – будет уже хорошо.

Планы на большую приватизацию сохраняются

Правительство уже сообщало о намерении возобновить приватизацию крупных объектов. Фактически, "большая приватизация" была приостановлена еще в 30 марте 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. А с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, которое вообще заморозило продажу госимущества.

Впрочем, Верховная Рада с начала 2022 года приняла два законопроекта (теперь это законы № 1365-IX и № 2468-IX), нормы которых предполагают возобновление большой приватизации и меняют ее правила. Главное новшество заключается в том, что продажа крупных объектов, равно как и малых, будет переведена в систему Prozorro.

Сколько у нас, например, объектов большой приватизации? 5 или 10 предприятий? Они работают? Нет. Что случится с ними через год? Это будет уже не актив, а имущественный комплекс, который станет просто землей. Поэтому мы должны найти эффективных владельцев, которые смогут запустить эти компании и начнут продавать свою продукцию. Рустем Умеров (из интервью "Украинской правде") глава ФГИ

Единственное, что четкого приватизационного плана от Кабинета Министров пока нет. Но до войны ключевыми госпредприятиями, которые должны были перейти в частные руки, являлись "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Объединенная горно-химическая компания", «Турбоатом», «Центрэнерго» и ряд других облэнерго. А вот попадут ли они в обновленный список на продажу, особенно после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры – большой вопрос.

От санкций и налоговых залогов тоже будет толк

На самом деле, госбюджет может получать деньги не только от традиционной приватизации. Фонд госимущества будет реализовывать еще и активы, которые Украина взыскивает с подсанкционных лиц – граждан Российской Федерации.

Первую порцию таких активов ФГИ получил 9 декабря. Это 17 объектов недвижимого имущества в Запорожской области и доли корпоративных прав 5 предприятий, расположенных в Киеве и Запорожье, принадлежавших российскому бизнесмену Владимиру Евтоушенкову.

"Активы переданы по решению Высшего антикоррупционного суда. Фонд госимущества получил возможность их реализации через приватизацию и аренду с дальнейшим направлением вырученных средств в государственный бюджет", – сказано в официальном сообщении ФГИ.

Кроме того, 25 ноября вступил в силу закон № 2719-IX. Его нормы, в частности, предусматривают возможность приватизации государственного и коммунального имущества, которое находится в налоговом залоге. Причем, такое имущество ФГИ сможет отправлять на продажу без согласия контролирующего органа (Государственной налоговой службы – ред.). Единственное, что покупатель залоговых активов будет вынужден погасить налоговый долг в течение 6 месяцев после приобретения.

Как сообщил Фонд госимущества, на приватизацию уйдет 41 залоговый объект. Общая стартовая стоимость этих предприятий составляет порядка 1 млрд грн, а совокупные налоговые долги превышают 300 млн грн.