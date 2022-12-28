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2 миллиарда от приватизации. Какие госактивы продал ФГИ в 2022 году и что будет продано в 2023-м
Фонд государственного имущества сообщает об успешной приватизации малых объектов госсобственности, которая была перезапущена в сентябре после более чем полугодового перерыва. К 1 декабря общая стоимость проданных лотов составила 1,8 млрд грн. Приватизационный план на 2023 год – 6 млрд грн.
По данным ФГИ, с сентября и вплоть до середины декабря было проведено свыше 170 онлайн-аукционов, в которых приняли участие более 800 кандидатов. В итоге, государственный бюджет получил за счет приватизации 1,14 млрд грн. При этом, общая сумма, на которую реализовано госимущество (то есть, с учетом тех денег, которые победители еще не заплатили) подбирается к отметке в 2 млрд грн.
ФГИ рассчитывает, что в 2023 году интерес бизнеса к госимуществу будет только возрастать. И помимо малой приватизации удастся возобновить продажу еще и крупных объектов.
Спиртзаводы, базы отдыха и гаражи
Фонд госимущества проводит порядка 10-20 приватизационных аукционов в неделю. Средняя сумма, на которую ФГИ реализует имущество, составляет от нескольких сотен тысяч гривен, но пары десятков миллионов гривен за один лот. Напомним, что речь идет именно о малой приватизации, поэтому максимальная стоимость одного лота не может превышать 250 млн грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Исходя из результатов уже проведенных торгов, лучше всего уходят "с молотка":
- спиртзаводы вместе с производственными мощностями;
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отдельные имущественные комплексы;
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бывшие санатории-профилактории и турбазы;
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активы машиностроительных предприятий;
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нежилые помещения и объекты незавершенного строительства.
В числе крупных лотов, которые были проданы с сентября:
- Мариловский спиртзавод в Тернопольской области, сумма сделки – 150 млн грн;
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имущество одного из подразделений госпредприятия "Укрспирт" в Тернопольской области, сумма сделки – 70,3 млн грн;
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научно-исследовательский институт "Эроторн" во Львове, сумма сделки – 55 млн грн;
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ювелирный завод "Кристалл" в Виннице, сумма сделки – 45 млн грн;
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50%-й пакет акций машиностроительного производственного объединения "Орион", сумма сделки – 80 млн грн.
Характерная особенность многих прошедших аукционов заключается в том, что в ходе торгов цена на выставленный лот взлетает в разы. По данным ФГИ, повышение стартовой стоимости составляет от 3 до 13 раз. Активнее всего потенциальные покупатели сражаются за спиртзаводы и за имущественные комплексы. Оживленный интерес к этим активам связан с тем, что победитель торгов получает уже готовую площадку с коммуникациями, на которой можно разворачивать бизнес. Это особенно удобно для тех предпринимателей и компаний, которые нуждаются в быстрой релокации из "горячих" в более спокойные регионы.
Начнут 2023-й с мелких объектов
В течение последней недели 2022 года ФГИ намерен реализовать еще 8 лотов. Это база отдыха в с. Фонтанка Одесской области (стартовая цена – 2,1 млн грн), гараж площадью 22 кв м в г. Умань Черкасской области (стартовая цена – 75 тыс грн), коконосушилка "Межрайшелк" в г. Кременчуг Полтавской области (стартовая цена – 1,5 млн грн), группа инвентарных объектов общей площадью 595 кв м в пгт. Великий Березный Закарпатской области (стартовая цена – 991 тыс грн), Мишковицкий спиртзавод в г. Чортков Тернопольской области (стартовая цена – 3 млн грн), Сероводородная лечебница в Днепре (стартовая цена – 1,6 млн грн) и магазин площадью 577 кв м в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области (стартовая цена – 49 тыс грн).
Кроме того, Фонд госимущества озвучил некоторые планы по приватизации на начало 2023 года. На первую декаду января запланировано 7 аукционов. Правда, никаких значимых активов там нет. Среди выставленных лотов преимущественно админздания и нежилые помещения. Их стартовая стоимость составляет от 11 тыс грн до 1,7 млн грн.
В целом, в законе о государственном бюджете на 2023 год запланированы поступления от приватизации в сумме 6 млрд грн. Это на 2 млрд грн меньше, чем заложено в действующей редакции госбюджета на 2022 год. Хотя если фактически приватизация принесет государственной казне по итогам уходящего года хотя бы пару миллиардов гривен – будет уже хорошо.
Планы на большую приватизацию сохраняются
Правительство уже сообщало о намерении возобновить приватизацию крупных объектов. Фактически, "большая приватизация" была приостановлена еще в 30 марте 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. А с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, которое вообще заморозило продажу госимущества.
Впрочем, Верховная Рада с начала 2022 года приняла два законопроекта (теперь это законы № 1365-IX и № 2468-IX), нормы которых предполагают возобновление большой приватизации и меняют ее правила. Главное новшество заключается в том, что продажа крупных объектов, равно как и малых, будет переведена в систему Prozorro.
Единственное, что четкого приватизационного плана от Кабинета Министров пока нет. Но до войны ключевыми госпредприятиями, которые должны были перейти в частные руки, являлись "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Объединенная горно-химическая компания", «Турбоатом», «Центрэнерго» и ряд других облэнерго. А вот попадут ли они в обновленный список на продажу, особенно после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры – большой вопрос.
От санкций и налоговых залогов тоже будет толк
На самом деле, госбюджет может получать деньги не только от традиционной приватизации. Фонд госимущества будет реализовывать еще и активы, которые Украина взыскивает с подсанкционных лиц – граждан Российской Федерации.
Первую порцию таких активов ФГИ получил 9 декабря. Это 17 объектов недвижимого имущества в Запорожской области и доли корпоративных прав 5 предприятий, расположенных в Киеве и Запорожье, принадлежавших российскому бизнесмену Владимиру Евтоушенкову.
"Активы переданы по решению Высшего антикоррупционного суда. Фонд госимущества получил возможность их реализации через приватизацию и аренду с дальнейшим направлением вырученных средств в государственный бюджет", – сказано в официальном сообщении ФГИ.
Кроме того, 25 ноября вступил в силу закон № 2719-IX. Его нормы, в частности, предусматривают возможность приватизации государственного и коммунального имущества, которое находится в налоговом залоге. Причем, такое имущество ФГИ сможет отправлять на продажу без согласия контролирующего органа (Государственной налоговой службы – ред.). Единственное, что покупатель залоговых активов будет вынужден погасить налоговый долг в течение 6 месяцев после приобретения.
Как сообщил Фонд госимущества, на приватизацию уйдет 41 залоговый объект. Общая стартовая стоимость этих предприятий составляет порядка 1 млрд грн, а совокупные налоговые долги превышают 300 млн грн.