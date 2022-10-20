Малая приватизация: за месяц провели 16 аукционов, продали объектов почти на миллиард

В Украине с 19 сентября провели 16 онлайн-аукционов малой приватизации и продали объектов на 921,8 млн гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"В Украине продолжается малая приватизация, в рамках которой государство выставляет на торги небольшие предприятия. Онлайн-аукционы стартовали 19 сентября и за первый месяц (по 18 октября включительно) было продано 16 объектов на сумму победных ставок, которая составила 921,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Наибольшим спросом среди бизнеса пользуются спиртзаводы и комбинаты хлебопродуктов, модернизация которых позволит обеспечить продовольственную безопасность страны.

Фото: пресс-служба Минэкономики

"Малая приватизация - это стратегический шаг Правительства к уменьшению доли государства в экономике. Переход этих предприятий в частные руки даст толчок развитию экономики. Результаты первых онлайн-аукционов демонстрируют, что бизнес даже несмотря на войну готов к тому, чтобы инвестировать в украинскую экономику", - отметила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В министерстве сообщили, что в настоящее время фактические поступления в бюджет от малой приватизации составляют 70,3 млн гривен.

Кроме того, 11 октября 2022 года был установлен рекорд этой волны приватизации – самая большая сумма, которую предложил покупатель за один объект, составила более 235 млн гривен. Но, как оказалось, у покупателя не было столько средств.

"Поэтому пока официальным рекордом нынешней приватизации можно считать конкурс от 20 сентября, на котором состоялся приватизационный онлайн-аукцион по продаже Мариловского спиртзавода, расположенного в Тернопольской области. При начальной цене в 54,3 млн гривен победная ставка составила 150 млн гривен. Соответственно цена на него выросла почти втрое", - добавили в министерстве.

Ранее Верховная Рада приняла закон, ускоряющий и упрощающий приватизацию государственных предприятий в условиях военного положения. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7451 проголосовало 233 депутата.

Принятый закон предусматривает существенное сокращение сроков проведения приватизационных аукционов и подготовки объектов – от объявления до подписания договора должно пройти не более двух месяцев. При этом оплата за приобретенное предприятие должна производиться до заключения договора купли-продажи.